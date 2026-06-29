Daniela Celis volvió a dar una fuerte señal de que su historia de amor con Thiago Medina quedó definitivamente en el pasado. A través de sus redes sociales, la exparticipante de Gran Hermano mostró un cambio que realizó en su casa y que no pasó inadvertido entre sus seguidores.

Mediante sus historias de Instagram, la influencer compartió un video en el que se la ve retirando del living el cuadro en el que aparecía junto a Thiago, una fotografía tomada pocos días después del nacimiento de sus hijas en común Aimé y Laia.

Pero el detalle que más llamó la atención llegó instantes después. En lugar de esa imagen familiar, Daniela decidió colgar una postal de su embarazo, en la que aparece sola esperando la llegada de las pequeñas y sin ropa.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

Junto al video, Celis fue contundente y resumió el significado del gesto con una frase que muchos interpretaron como un cierre definitivo de su relación: "Cerrando etapas“. Como si eso fuera poco, la joven musicalizó la publicación con “Te dejo ir”, de Almaviva, una canción cuya letra habla de soltar vínculos que llegaron a su fin.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

"Dejo los nombres, dejo las fechas, las viejas historias que ya terminaron“, se escucha en uno de los fragmentos del tema elegido por Daniela, una decisión que muchos interpretaron como un mensaje indirecto para Thiago Medina.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

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DANIELA CELIS CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE NICK SICARO A DOS MESES DE BLANQUEAR EL ROMANCE: EL MENSAJE QUE SORPRENDIÓ A TODOS

Daniela Celis volvió a ser noticia en las últimas horas, pero esta vez no por un proyecto laboral ni por un tierno posteo familiar. La exparticipante de Gran Hermano confirmó su separación de Nick Sicaro, a apenas dos meses de haber blanqueado públicamente la relación.

La noticia llegó a través de una historia de Instagram que sorprendió a sus seguidores, ya que hasta hace pocos días la pareja se mostraba feliz y compartiendo distintos momentos juntos en las redes sociales: “¡Hola! Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos“, comenzó diciendo.

“Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos”, agregó Daniela, dejando en claro que la ruptura se produjo en buenos términos y sin conflictos de por medio.

Foto: Captira de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

El anuncio generó una fuerte repercusión entre sus fanáticos, que no esperaban este desenlace tan pronto. Es que semanas atrás, la influencer había hablado públicamente sobre el gran momento sentimental que atravesaba junto a Sicaro.

Por el momento, ni Celis ni Sicaro dieron detalles sobre los motivos que llevaron al final de la historia de amor. Sin embargo, el mensaje compartido por la ex de Thiago Medina -con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia- reflejó que la decisión fue consensuada y que el vínculo entre ambos continúa desde otro lugar.