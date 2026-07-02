Paula Chaves protagonizó un momento tan divertido como inesperado en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en eltrece, donde recordó su consagración en Súper M y terminó reclamándole en cámara un premio que, según ella, jamás le entregaron: un viaje a París. La animadora visitó el ciclo del conductor y revivió, entre risas, aquel reality que 23 años atrás la catapultó a la fama.

La charla arrancó con nostalgia. Chaves recordó que apenas tenía dieciocho años cuando se convirtió en la ganadora de la segunda temporada del certamen, y se emocionó al repasar la convivencia con sus compañeras: “Hay un montón de amigas que me quedaron de esa época. Estuvimos conviviendo en una casa, después nos fuimos a Cariló. No, yo tengo los mejores recuerdos, los mejores, los mejores recuerdos”, contó, visiblemente emocionada.

EL RECLAMO DE PAULA CHAVES A MARIO PERGOLINI POR EL VIAJE A PARÍS

El clima cambió de tono cuando la conductora repasó los premios que ofrecía el reality: un auto, un contrato con una agencia de modelos y un viaje a la capital francesa. Pergolini fue el primero en confirmar la entrega del vehículo: “Así es. Me gané un auto”, arrancó Chaves, a lo que el conductor respondió, entre risas: “No, sí, me sacaste... Te ganaste un auto”. Pero ahí llegó el golpe de efecto: “Tenía un viaje a París que nunca me dieron. La caja vengadora soy yo”, disparó la modelo, desatando las carcajadas de todo el estudio.

La animadora y modelo hizo un reclamo público por un viaje a París que nunca recibió, 23 años después de su consagración en el certamen.

Pergolini no tardó en salir del paso y buscó un responsable para el faltante: “Yo te di el auto, Gebel no te dio el viaje a París. No lo puedo creer. ¡Diego!”, exclamó, mientras Chaves insistía con su reclamo: “Mi primer auto me lo dieron ustedes, me lo gané a mucha honra”. El conductor, entonces, intentó cerrar la negociación con una oferta a la baja: “Nunca lo cobraste el coso. Te vamos a dar el pasaje a París para que te vayas”, propuso, aunque la modelo redobló la apuesta al recordar que en realidad los pasajes prometidos originalmente eran varios: “Cuatro eran”.

Paula Chaves visitó el ciclo de Mario Pergolini y le reclamó en vivo el viaje a París que nunca recibió por ganar Súper M. Por: Instagram

La discusión, cada vez más divertida, terminó en una amenaza judicial en tono de chicana. “Bueno, pará. Vamos a juicio. Pará. No, no, no. Vamos a juicio. Vamos a juicio”, lanzó Pergolini, a lo que Chaves respondió sin dudar: “¡Qué bueno! Yo estoy para ir a un juicio”. El conductor cerró el cruce con una frase filosa: “Y yo para ganártelo”. Entre risas, ambos terminaron acordando “ver cómo solucionamos el viaje a París”, aunque el tema quedó abierto para una próxima revancha al aire.

SÚPER M, EL REALITY QUE LANZÓ LA CARRERA DE PAULA CHAVES

Súper M fue un reality emitido por El Trece que tuvo dos ediciones, en 2002 y 2003, y que seleccionaba a seis finalistas entre jóvenes aspirantes a modelo. Las participantes convivían en una casa y recibían entrenamiento profesional, mientras que la ganadora se llevaba un contrato anual con la agencia de Ricardo Piñeiro, un auto y el ansiado viaje a París.

El formato fue un éxito rotundo y funcionó como trampolín para varias figuras del espectáculo argentino, entre ellas Mery del Cerro, Jazmín De Grazia, Soledad Fandiño y Luli Fernández. Paula, ganadora en 2003, reconoció que en su momento no fue del todo consciente del impacto que tendría el programa en su vida y su carrera como modelo y conductora.

Paula Chaves visitó el ciclo de Mario Pergolini y le reclamó en vivo el viaje a París que nunca recibió por ganar Súper M. Por: Instagram

Tras su triunfo, Chaves comenzó a trabajar en la agencia de Piñeiro y ese contrato le abrió las puertas al mundo del modelaje profesional y, más tarde, a la televisión. Pergolini fue quien lo resumió durante la charla: “Y a partir de ahí realmente detona tu carrera. Ahí pasás a ser, te toma, ahí empiezan a trabajar en la agencia de Ricardo Piñeiro, que había estado como jurado”.

La propia Chaves coincidió en el valor de ese premio, más allá del reclamo por el viaje pendiente: “Mi primer auto me lo dieron ustedes, me lo gané a mucha honra”, remarcó, dejando en claro el cariño que todavía siente por aquella etapa de su vida.