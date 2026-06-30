Paula Chaves volvió a compartir con sus seguidores los avances de la remodelación de la casa que compró junto a Pedro Alfonso. En medio de una obra integral que ya lleva más de seis meses, la conductora mostró un detalle que la conmovió y que decidió conservar intacto.

A través de sus historias de Instagram, Paula enfocó una pequeña imagen de una Virgen que permaneció en el mismo lugar durante toda la obra, pese a los importantes cambios que se realizaron en la propiedad. Movimientos bruscos, temblores, demoliciones... y la Virgen siempre de pie.

Así es la moderna casa que Paula Chaves y Pedro Alfonso están construyendo para su familia (captura de Instagram)

El especial hallazgo que Paula Chaves encontró en su nueva casa

"Esta virgencita no la tocamos, estaba inicialmente en la entrada. Como agrandamos quedó adentro. No está pegada“, escribió sobre el video, mientras mostraba la figura religiosa.

El místico hallazgo de Paula Chaves en su casa nueva (Instagram)

Luego explicó que la imagen sobrevivió a toda la remodelación sin sufrir daños: "Se bancó una remodelación entera y ahí estuvo siempre protegiendo“, agregó, junto a un emoji de manos en oración.

El especial hallazgo que Paula Chaves encontró en su nueva casa y decidió conservar: "Una Virgen"