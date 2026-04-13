En medio de las versiones cruzadas y el misterio sobre el presente sentimental de Elián “L-Gante” Valenzuela, su mamá, Claudia Valenzuela, rompió el silencio y aclaró cómo quedó la relación con Wanda Nara.
Consultada en Puro Show por los rumores actuales sobre su hijo, Claudia fue cauta: “No sé, no vi, no contesto”, lanzó, evitando meterse en versiones sobre nuevas relaciones.
Pero cuando el foco se puso en Wanda, todo cambió. Aunque reconoció cierta distancia, dejó en claro que no hubo escándalo: “Entre ellos hay buena relación”, expresó, sugiriendo que el vínculo bajó la intensidad, pero sin conflictos graves.
Lejos de alimentar la polémica, Claudia fue concreta sobre el noviazgo de la expareja: “No creo que ella lo haya usado. Sí que le sirvió. Le sirvió a los dos”, manifestó.
Además, descartó que la empresaria haya sido una mala influencia para el cantante: “No creo. Mala influencia, no”, cerró, sin dar mayores detalles sobre su exnuera.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.
ASÍ FESTEJÓ SU CUMPLEAÑOS L-GANTE: FIESTA SIN WANDA NARA NI MANAGER Y CON UNA VUELTA A SUS RAÍCES
Elián “L-Gante” Valenzuela acaba de cumplir 26 años y lo celebró de una manera muy distinta a la que venía acostumbrando. Según contaron en La Mañana con Moria, el referente de la cumbia 420 tuvo un festejo íntimo, cargado de significado y con un fuerte regreso a sus raíces.
Tal como detallaron en el ciclo que conduce Moria Casán por eltrece, se trató de su “primer cumpleaños soltero”, marcado por la ausencia de Wanda Nara y también por un cambio importante en su entorno laboral, ya que no estuvo presente su histórico representante, Maxi “El Brother”.
Lejos del glamour y los eventos multitudinarios, el cantante eligió volver al lugar donde todo empezó: el barrio Bicentenario, en General Rodríguez. Allí, rodeado de su gente y sus afectos más cercanos, celebró un nuevo año de vida en un clima mucho más relajado y auténtico.
Ese mismo barrio tiene un valor especial en su historia personal: fue donde creció y también donde conoció a Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica Valenzuela. Y justamente, su pequeña ocupó un lugar central en este cumpleaños, consolidándose como el gran pilar emocional del artista en esta nueva etapa.
Así, entre afectos reales y lejos de los flashes que supieron rodearlo en otros momentos, L-Gante apostó por una celebración más íntima, demostrando que, en medio de los cambios, siempre hay un lugar al que volver.