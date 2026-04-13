En medio de las versiones cruzadas y el misterio sobre el presente sentimental de Elián “L-Gante” Valenzuela, su mamá, Claudia Valenzuela, rompió el silencio y aclaró cómo quedó la relación con Wanda Nara.

Consultada en Puro Show por los rumores actuales sobre su hijo, Claudia fue cauta: “No sé, no vi, no contesto”, lanzó, evitando meterse en versiones sobre nuevas relaciones.

Pero cuando el foco se puso en Wanda, todo cambió. Aunque reconoció cierta distancia, dejó en claro que no hubo escándalo: “Entre ellos hay buena relación”, expresó, sugiriendo que el vínculo bajó la intensidad, pero sin conflictos graves.

Foto: Captura (eltrece)

Lejos de alimentar la polémica, Claudia fue concreta sobre el noviazgo de la expareja: “No creo que ella lo haya usado. Sí que le sirvió. Le sirvió a los dos”, manifestó.

Además, descartó que la empresaria haya sido una mala influencia para el cantante: “No creo. Mala influencia, no”, cerró, sin dar mayores detalles sobre su exnuera.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: RS Fotos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASÍ FESTEJÓ SU CUMPLEAÑOS L-GANTE: FIESTA SIN WANDA NARA NI MANAGER Y CON UNA VUELTA A SUS RAÍCES

Elián “L-Gante” Valenzuela acaba de cumplir 26 años y lo celebró de una manera muy distinta a la que venía acostumbrando. Según contaron en La Mañana con Moria, el referente de la cumbia 420 tuvo un festejo íntimo, cargado de significado y con un fuerte regreso a sus raíces.

Tal como detallaron en el ciclo que conduce Moria Casán por eltrece, se trató de su “primer cumpleaños soltero”, marcado por la ausencia de Wanda Nara y también por un cambio importante en su entorno laboral, ya que no estuvo presente su histórico representante, Maxi “El Brother”.

Lejos del glamour y los eventos multitudinarios, el cantante eligió volver al lugar donde todo empezó: el barrio Bicentenario, en General Rodríguez. Allí, rodeado de su gente y sus afectos más cercanos, celebró un nuevo año de vida en un clima mucho más relajado y auténtico.

Ese mismo barrio tiene un valor especial en su historia personal: fue donde creció y también donde conoció a Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica Valenzuela. Y justamente, su pequeña ocupó un lugar central en este cumpleaños, consolidándose como el gran pilar emocional del artista en esta nueva etapa.

Así, entre afectos reales y lejos de los flashes que supieron rodearlo en otros momentos, L-Gante apostó por una celebración más íntima, demostrando que, en medio de los cambios, siempre hay un lugar al que volver.