La confirmación de Milett Figueroa de que fue ella quien tomó la decisión de terminar su relación con Marcelo Tinelli sacudió a Perú, y los cimbronazos llegaron hasta la Argentina, donde ahora fue el empresario el que habló de la ruptura.

“Estoy separado”, admitió Tinelli ante la consulta de Andrea Taboada para Los Profesionales de Siempre.

Luego Marcelo fue tajante en su desmentida a Milett: “Lo decidimos en el mes de marzo”.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya no son pareja. Foto: Instagram (@marcelotinelli)

“De mi parte fue en los mejores términos”, remató.

El final del amor de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

La ausencia de Milett Figueroa en el cumpleaños de Marcelo Tinelli fue sugestiva, y de hecho desde ese jueves 2 de abril explotaron las especulaciones.

Millet Figueroa y Marcelo Tinelli. (Foto: @milett)

Lo insólito es que Milett no había ni siquiera tenido el gesto de saludar a Marcelo por redes sociales.

Con lo cual la postura de Milett Figueroa fue tajante sobre Marcelo Tinelli, porque además en su Perú natal ya la vinculaban con otro empresario, y querría tener las fechas prolijas para que no la acusen de infiel.

Qué dijo Milett Figueroa sobre Marcelo Tinelli

Milett Figueroa confirmó el final de su relación con Marcelo Tinelli. Sin vueltas, la modelo peruana aseguró: “Yo tomé la decisión de terminar mi relación a finales de marzo. Estoy soltera”.

En medio de los rumores que circularon en las últimas semanas, Milett también dejó en claro su postura frente a las versiones cruzadas. “Soy transparente y no tengo que esconderme de nada ni de nadie. No hay que mentir sobre la gente ni difamar”, expresó, visiblemente molesta.