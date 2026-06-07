Sydney Sweeney construyó un imperio financiero que pocos actores logran antes de cumplir tres décadas. Según un reporte de Cinemablend de enero de 2026, el patrimonio de la estrella de Euphoria asciende a 40 millones de dólares, una cifra que se cuadruplicó en apenas dos años y que refleja una estrategia de carrera tan calculada como exitosa.

La evolución salarial de Sweeney dentro de la industria es, en sí misma, una historia de éxito.

DE CASSIE HOWARD A ESTRELLA COTIZADA DE HOLLYWOOD

Cuando debutó en la primera temporada de Euphoria, la actriz cobró aproximadamente 25.000 dólares. Para la segunda temporada, esa cifra explotó hasta los 350.000 dólares, un salto que evidencia el impacto brutal que tuvo su interpretación de Cassie Howard en la audiencia global.

Sydney Sweeney se convirtió en una de las actrices jóvenes más cotizadas de Hollywood Por: Captura web

Pero fue en el cine donde los números realmente comenzaron a impresionar. La comedia romántica Anyone But You (2023), junto a Glen Powell, le reportó 2 millones de dólares de salario base más 250.000 adicionales por su rol como productora ejecutiva.

A eso se suman los 750.000 dólares de Madame Web y los 250.000 de Immaculate. El número más llamativo, sin embargo, llegó en 2025: según The Sun, Sweeney embolsó 7,5 millones de dólares por protagonizar el thriller psicológico The Housemaid, una cifra que habla a las claras de cuánto creció su poder de negociación en Hollywood.

EL NEGOCIO MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA: MARCAS, PUBLICIDAD Y LENCERÍA PROPIA

La actuación es solo una parte del rompecabezas. Sydney Sweeney firmó acuerdos comerciales con gigantes como Armani Beauty, Ford y Samsung, marcas que apostaron por su imagen para llegar a audiencias jóvenes y globales. Sus campañas para American Eagle generaron polémica en su momento, pero el resultado fue doble: dispararon las ventas de la marca y catapultaron su perfil mediático a otro nivel.

Sydney Sweeney incrementó sus ganancias gracias a acuerdos comerciales con grandes marcas Por: Captura web

El salto más audaz llegó en enero de 2026, cuando la actriz lanzó Syrn, su propia marca de lencería, con la que se mete de lleno en un mercado que dominan Rihanna con Savage X Fenty y Kim Kardashian con SKIMS. La primera colección se agotó en Estados Unidos casi de inmediato, y la línea Seductress ya estaba lista para salir al mercado semanas después.

La actriz potenció su fortuna diversificando sus ingresos a través de la actuación, la publicidad y sus propios negocios. Por: Captura web

Ante las críticas por su imagen provocadora, Sweeney fue contundente: “¿Qué es más solidario entre mujeres que ser dueña de tu propio cuerpo y hacerlo por ti misma?”

Con el final de la tercera temporada de Euphoria recién estrenado y una agenda que no para de crecer, Sydney Sweeney demuestra que su mayor producción no está en ninguna pantalla: está en su propio imperio.