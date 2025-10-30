La alfombra verde del evento “Power of Women” de Variety en Beverly Hills se llenó de estrellas, pero hubo una que se llevó todos los flashes: Sydney Sweeney. La actriz, que viene pisando fuerte en Hollywood, eligió un vestido translúcido con cristales de Christian Cowan y dejó a todos boquiabiertos.

El diseño, ajustado a la cintura, con frunces y mangas cortas, dejó a la vista el busto de la actriz y el culotte nude que usó debajo. Sin dudas, fue el look más audaz de la noche y marcó tendencia en la alfombra roja.

Más allá del impacto de su look, Sydney Sweeney también fue protagonista por su discurso. En el escenario, la actriz habló sobre su papel en la biopic de Christy Martin, la exboxeadora estadounidense que sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su esposo.

Sydney Sweeney (Foto: Instagram @screenthrill)

Sydney Sweeney (Foto: Instagram @screenthrill)

Sydney Sweeney (Foto: Instagram @screenthrill)

Leé más:

La película con Sydney Sweeney basada en hechos reales que está entre las más vistas

EL EMOTIVO DISCURSO DE SYDNEY SWEENEY EN EL EVENTO POWER OF WOMEN

“Sé lo que se siente ser subestimada, que te definan antes de que tengas la oportunidad de definirte a vos misma. Sé lo que es tener que demostrar que merecés estar acá, ser vista, ser tomada en serio. Todos tenemos nuestra propia lucha", dijo.

“Y Christy nos recuerda que la fuerza no siempre se manifiesta con estruendo, a veces se trata simplemente de levantarse una y otra vez, sin importar quién esté mirando. Interpretarla me enseñó que sobrevivir no es el final de la historia, sino el comienzo de recuperarla”, expresó Sweeney, visiblemente emocionada.

Sydney Sweeney (Foto: Instagram @screenthrill)

Sydney Sweeney (Foto: Instagram @screenthrill)

Sydney Sweeney (Foto: Instagram @screenthrill)

La actriz también destacó el trabajo del Centro Nacional de Violencia Doméstica y Sexual, que ayuda a sobrevivientes a reconstruir sus vidas. “Como artistas, espero que sigamos contando historias que le recuerden a la gente cómo se ve el verdadero poder, historias que puedan salvar vidas, como lo hizo Christy”, cerró.

El evento “Power of Women” de Variety volvió a reunir a las mujeres más influyentes de la industria, que no solo deslumbraron con sus looks, sino que también dejaron mensajes de fuerza, resiliencia y compromiso social.

Leé más:

La película de terror protagonizada por Sydney Sweeney que es un éxito en streaming

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.