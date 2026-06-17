La emoción de Lionel Messi tras convertir su primer gol frente a Argelia en el Mundial 2026 generó una ola de especulaciones sobre el delicado momento personal que atraviesa.

El capitán de la Selección argentina habló de “días difíciles” durante una entrevista posterior al partido y, aunque evitó brindar detalles, las versiones apuntaron rápidamente a una situación familiar que mantiene en reserva.

En ese contexto, la atención se centró en Jorge Messi, padre del astro rosarino y una de las figuras más importantes de su entorno. Mientras crece la preocupación por su estado de salud, muchos fanáticos recordaron cuál fue la última vez que apareció públicamente junto a su hijo.

Lionel Messi (10) reacciona tras marcar su tercer gol para Argentina en la victoria 3-0 ante Argelia en el Grupo J del Mundial, el martes 16 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Ed Zurga) Por: AP Photo/Ed Zurga

La última aparición pública de Jorge Messi junto a Lionel Messi

Celia y Jorge, los padres de Lionel Messi, en noviembre de 2025.

Celia y Jorge con Lionel Messi en noviembre de 2025.

La última imagen de Jorge Messi en un evento público ocurrió en noviembre de 2025 durante un encuentro decisivo entre Inter Miami y Nashville por los playoffs de la MLS.

Aquella noche fue especial para Lionel Messi, quien marcó un doblete y se convirtió en la gran figura del partido, ayudando al conjunto de Florida a avanzar de ronda por primera vez en su historia.

Desde uno de los palcos del estadio siguieron el encuentro Jorge Messi y Celia Cuccittini, los padres del capitán argentino. Como suele ocurrir, ambos eligieron mantenerse alejados de los reflectores y disfrutaron del partido con el perfil bajo que los caracteriza desde hace años.

El gesto de Lionel Messi que emocionó a todos

Sin embargo, el momento más emotivo llegó después del pitazo final. Mientras miles de hinchas le pedían la camiseta, Lionel Messi tenía otro destinatario en mente.

El rosarino se acercó al sector donde se encontraban sus padres y lanzó su camiseta hacia el palco para que la recibiera su madre, Celia Cuccittini. La escena rápidamente se viralizó y fue interpretada como una nueva muestra del fuerte vínculo familiar que siempre acompañó al futbolista a lo largo de su carrera.

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi

Lionel Messi, de la selección de Argentina, festeja tras anotar su tercer gol del partido ante Argelia en el Mundial, el martes 16 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Charlie Riedel) Por: AP Photo/Charlie Riedel

En las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre un presunto problema de salud que afectaría a Jorge Messi. Hasta el momento, ni Lionel Messi ni los integrantes de su familia realizaron declaraciones oficiales sobre el tema.

Por ese motivo, el entorno del campeón del mundo mantiene absoluta reserva, mientras los seguidores del capitán argentino siguen atentos a cualquier novedad relacionada con el estado de salud de su padre.

La última aparición pública de Jorge Messi, acompañando a su hijo en una noche histórica para Inter Miami, volvió a cobrar relevancia en medio de la incertidumbre y la preocupación que rodea a la familia Messi.