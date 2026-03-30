Durante los últimos días, los flashes persiguieron a Mauro Icardi y la China Suárez por su estadía en la Argentina.

Incluso, en las últimas horas, se generó discordia por el retraso en el papelerío para que la pareja volviera con los hijos de la actriz a Estambul, Turquía.

Sin embargo, no fue el único foco de conflicto. La periodista Naiara Vecchio publicó una foto de la China Suárez e Icardi, junto con el empresario que le hizo los cosméticos a Wanda Nara.

ICARDI Y LA CHINA SE REUNIERON CON UN EMPRESARIO VINCULADO A WANDA NARA

Al publicar la foto, Naiara Vecchio explicó: “Mauro Icardi y China Suárez anoche se juntaron con el empresario del laboratorio que trabajaba en los productos de Wanda Cosmetics y la marca de Zaira Nara”.

Así fue el encuentro entre Mauro Icardi, la China Suárez y empresario que le hizo los cosméticos a Wanda Nara | Créditos: X Naiara Vecchio

No sólo eso, sino que reveló: “Icardi le habló para sacarle una línea también a la China. Wanda hoy trabaja su marca en otro lugar”.