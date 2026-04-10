Mauro Icardi volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras compartir nuevas imágenes junto a la China Suárez en sus redes sociales.

Lejos de pasar desapercibido, el posteo generó una fuerte repercusión, con miles de comentarios que oscilaron entre el apoyo y duras críticas.

Comentarios divididos: del amor al rechazo

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de reacciones. Mientras algunos usuarios celebraron la relación con mensajes como “Hermosos los dos” o “Me encanta esta pareja”, otros fueron mucho más duros.

Entre los comentarios negativos, varios apuntaron directamente contra la exposición mediática del futbolista y su rendimiento profesional. También hubo críticas hacia la relación en sí, con frases irónicas, cuestionamientos personales y hasta burlas.

Incluso, muchos mensajes llegaron en turco —en referencia al presente de Icardi en el fútbol de ese país—, donde algunos usuarios cuestionaron su enfoque fuera de la cancha.

China y Mauro. Foto: Instagram @mauroicardi

China y Mauro. Foto: Instagram @mauroicardi

China y Mauro. Foto: Instagram @mauroicardi

China y Mauro. Foto: Instagram @mauroicardi

Las críticas más repetidas

Entre los cientos de mensajes, se repitieron algunas líneas claras:

Cuestionamientos sobre su desempeño deportivo

Burlas sobre su apariencia física en las fotos

Comentarios negativos sobre la relación

Comparaciones con su pasado mediático

También aparecieron teorías y especulaciones sobre el momento personal del jugador, alimentando aún más el debate en redes.

Muchos lo compararon con Marcelo Tinelli por su look.

Mauro Icardi y China Suárez. Foto: captura de Instagram

Los comentarios más duros contra Mauro Icardi tras sus fotos con la China Suárez

El posteo de Mauro Icardi junto a China Suárez no pasó desapercibido y generó una catarata de reacciones, muchas de ellas con un tono muy crítico.

Entre los mensajes más repetidos, varios usuarios —especialmente hinchas turcos— cuestionaron su presente futbolístico y lo acusaron de estar más enfocado en su vida personal que en el rendimiento dentro de la cancha.

“Hay partido y vos subiendo fotos”, “Dejá a las mujeres y ponete a jugar” y “Desde que está con ella bajaste el nivel”, fueron algunos de los comentarios que más se replicaron.

Pero las críticas no se limitaron a lo deportivo. También hubo fuertes cuestionamientos hacia la relación, con mensajes que apuntaron directamente contra la actriz: “Esta mujer va a ser el final de tu carrera”, “Ninguna amante tiene trono” y “Arruinó todo”, escribieron algunos usuarios, reavivando la polémica que rodea a la pareja desde sus inicios.

A esto se sumaron burlas e ironías sobre la apariencia del futbolista, con frases como “Envejeció 30 años” o “Está destruido”, que rápidamente se viralizaron entre los seguidores.

Un posteo que vuelve a encender la polémica

No es la primera vez que Mauro Icardi y China Suárez generan revuelo en redes sociales. Sin embargo, cada nueva publicación parece reavivar el interés —y la controversia— en torno a la pareja.

En un escenario donde lo personal y lo público se mezclan constantemente, sus posteos siguen funcionando como disparadores de debate… y de miles de reacciones en cuestión de minutos.