La moda es cíclica, pero el 2026 ha marcado un punto de quiebre definitivo: el adiós a las extensiones XXL y los diseños sobrecargados. Hoy, el lujo se lleva en la sencillez. Referentes internacionales de la moda como Gigi Hadid y Hailey Bieber han dictado sentencia, y nuestras it-girls locales, Wanda Nara y la China Suárez, no tardaron en sumarse a la tendencia que arrasa en redes: las uñas jabón (Soap Nails).

Hailey Bieber marca tendencia este 2026 con las "uñas jabón" (Foto: Instagram/@haileybieber).

¿Qué son las uñas jabón o “Soap Nails”?

Las uñas jabón son una evolución de la tendencia clean girl. Se caracterizan por un acabado extremadamente limpio, pulcro y brillante, que simula el aspecto de las uñas recién salidas de un baño de espuma. A diferencia de la manicura francesa tradicional, aquí se busca un tono rosado translúcido o lechoso que unifique el color de la uña natural con un brillo efecto “wet” o mojado.

La China Suárez se sumó a la tendencia 2026 de las "uñas jabón" (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Las claves de esta tendencia:

Corte Midi o Corto: Según portales especializados como MDZ, in. Según portales especializados como la tendencia midi revolucionará el 2026 . Se acabó la incomodidad de las garras largas; lo funcional es lo Tratamiento de cutícula: El foco no está en el esmalte, sino en la salud de la piel. Una cutícula perfectamente hidratada es el marco necesario. Brillo extremo: El acabado debe ser ultra espejado, casi como si la uña tuviera una capa de jabón líquido o gloss.

Gigi Hadid marca tendencia este 2026 con las "uñas jabón" (Foto: Instagram/@gigihadid).

Wanda Nara y la China Suárez: el duelo de estilos minimalistas

Aunque a menudo se las sitúa en veredas opuestas, en cuestión de estética ambas coinciden: menos es más.

Wanda Nara: Siempre asociada al lujo y las marcas de alta gama, Wanda ha dejado de lado los diseños estridentes. En sus recientes apariciones, se la ve con una manicura impecable en tonos nude y rosados pálidos, combinando perfectamente con su estilo empresarial y sus outfits de Balenciaga o Chanel.

Wanda Nara se sumó a la tendencia 2026 de las "uñas jabón" (Foto: Instagram/@wanda_nara).

La China Suárez: Fiel seguidora de lo que dictan las pasarelas europeas, la actriz y cantante prefiere el estilo “uñas de jabón” por su versatilidad. Al ser una manicura neutra, le permite pasar de un look de entrecasa (con sus icónicas batas rosas) a una alfombra roja sin necesidad de cambiar el color de sus uñas.

La China Suárez se sumó a la tendencia 2026 de las "uñas jabón" (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

El fenómeno global: De Hailey Bieber a Gigi Hadid

No es casualidad que las argentinas adopten este look. Hailey Bieber, la reina indiscutida de las tendencias de belleza (creadora de las Glazed Donut Nails), ha refinado su estilo hacia algo más orgánico. Por su parte, Gigi Hadid ha mostrado en sus redes sociales que la clave de la elegancia en 2026 reside en unas manos que luzcan saludables y naturales.

Hailey Bieber marca tendencia este 2026 con las "uñas jabón" (Foto: Instagram/@haileybieber).

¿Cómo lograr las uñas jabón en casa?

Si quieres sumarte a la tendencia que eligen las famosas este otoño, sigue estos pasos:

Limado perfecto: Opta por una forma ovalada o cuadrada con bordes redondeados. Exfoliación e hidratación: Usa aceites para cutículas para lograr ese aspecto de “uñas recién lavadas”. Esmalte translúcido: Aplica una o dos capas de un tono rosa muy suave o blanco lechoso (milky). Top Coat de alto brillo: Es el paso fundamental para el efecto “soap”.

Preguntas frecuentes

¿Qué manicura usan las famosas en 2026? Las famosas como Wanda Nara y Gigi Hadid están usando las “uñas jabón” (Soap Nails), una manicura minimalista, corta y de alto brillo que busca un aspecto limpio y natural.

¿Qué color de uñas es tendencia en otoño 2026? Los colores tendencia son los rosados translúcidos, el blanco lechoso (milky nails) los tonos nude que resaltan la salud de la uña natural y los rojos o bordó.

¿Uñas largas o cortas en 2026? La tendencia predominante es la longitud midi o corta. Se busca la comodidad y la elegancia funcional, dejando atrás las uñas XXL.

¿Quiénes usan las uñas jabón? Celebridades internacionales como Hailey Bieber y Gigi Hadid, y figuras nacionales como la China Suárez y Wanda Nara, son las principales referentes de este estilo.