Desde el inicio de la nueva etapa de A la Tarde, Luis Ventura ha estado haciendo recreaciones con Inteligencia Artificial de los escándalos más paradigmáticos de la farándula argentina y este martes le tocó el turno al escándalo e infidelidad entre Pampita, la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Pasaron más de once años, pero el “Motorhome gate” o “Palta gate” sigue dando que hablar. Se trató del día en que Carolina “Pampita” Ardohain descubrió a Benjamín Vicuña y María Eugenia “La China” Suárez en una situación comprometida durante el rodaje de El hilo rojo, a fines del 2015.

La China Suárez reaccionó a la frase de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro que lo relacionó con Pampita.

Las imágenes generadas por IA muestran a Pampita recibiendo un llamado mientras toma algo en un café, y corre apresuradamente al set de filmación de El Hilo Rojo solo para descubrir la relación que había surgido entre su marido y la China, que aparece envuelta en la famosa manta de Nepal, aunque notablemente más vestida que lo que describió la modelo.

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Según la versión de Pampita, ella encontró a su pareja y a la actriz “manteniendo relaciones sexuales” en el motorhome, mientras que la China siempre lo negó y aseguró que solo estaba comiendo palta. El episodio se convirtió en uno de los mayores escándalos de la farándula local y, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo tema de conversación.

El escándalo escaló cuando se difundieron audios de la China Suárez hablando de Pampita en medio del Wanda Gate. En los mensajes, reproducidos en A la Tarde, Eugenia no se guardó nada.

Fotos: Instagram @sangrejaponesa y @pampitaok

“Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio y todo, pero es por la única persona que realmente siento odio. Me ha hecho sufrir mucho y me mintió. Es lo más malo que conocí”, se la escuchó decirle a Wanda Nara cuando eran amigas, además de calificar a Carolina de “caradura” y “mentirosa serial”.

A pesar de la polémica, Pampita eligió bajarle el tono y respondió en Socios del espectáculo (eltrece): “Lo tomé con humor. Trato de tomármelo con humor y decir ‘bueno, ya pasará, habrá otra noticia la semana que viene’”. Además, aseguró que está “acostumbrada” a los escándalos mediáticos y que hoy se lleva “re bien” tanto con Suárez como con Wanda Nara, quien habría filtrado los audios.

La modelo habló con A la Barbarossa en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda.

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