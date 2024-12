Así como Wanda Nara había posteado las barbaridades que la China Suárez había dicho sobre Pampita, ahora se filtraron los escandalosísimos audios. En ellos, se escucha a la actriz burlarse de la relación de la modelo con Pico Mónaco y hasta acusarla de hacerle macumbas.

“Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio, todo. Pero es la única persona por la que realmente siento odio”, se la escuchó a María Eugenia Suárez en el material que había recibido Wanda en 2018.

“Me ha hech sufrir mucho, y me mintió. Yo no me hago la buena, ni mucho menos... pero tengo la consciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”.

“Ja, ja. Ella es una caradura, pero es lo que decimos siempre con Benjamín (Vicuña). Ella sabe que de este lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere. Sabe que yo no voy a decir algo”.

“Se quedó con la casa, con todo. Es una genia, mentirosa serial”

“Ella no le conoce la cara todavía a Magnolia. Benja es demasiado bueno y naif, como que cree mucho en las personas, y yo no. Y Benja me dijo que a Pampita le dijo que del colegio le pedían una foto de todos los hermanitos, y me pidió una de Magnolia para agregarla. Pero le dije que ni se le ocurra mandarla”.

“¿Mirá si a esta mina le va a importar? No es una mina buena que tiene buenos sentimientos. Le chu... quiere la foto y la va a ojear, porque a mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé qué”.

“No quiero que le vea la cara (a Magnolia), porque casi se muere cuando yo estaba embarazada... Le va a agarrar un ataque con lo linda y buena que es (mi beba)”.

“Sos muy graciosa. Qué belleza ni belleza. La belleza no sirve de nada si sos mala. Ella tiene un lomazo y todo, pero es mala. Entonces, no brilla, no la quieren de verdad y se la pasa sufriendo”.

“Yo me crucé cuando estaba embarazada, y me tuve que cruzar una sola vez en Punta del Este porque Benjamín me dijo que tenía que ver que estaba con él. Pero a mi me daba fiaca verla. Los chicos vienen siempre a casa, pero no los trae ella. Los va a buscar Benja, los trae”.

“La única vez que vino a mi casa uno de mis perros la mordió, ja, ja, ja”.

Noticia en desarrollo.