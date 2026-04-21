Este martes, Gustavo Méndez lanzó en La Mañana con Moria una información sobre Wanda Nara en la que aseguraba que la mediática le había impuesto una medida cautelar para que deje de hablar con ella, y ahora la abogada Ana Rosenfeld dijo lo suyo.

“Por primera vez en 20 años me llegó una medida cautelar que me mandó Wanda Solange Nara. Me puso un bozar legal que me mandó Ana Rosenfeld”, aseguró Méndez frente a Moria Casán.

El panelista de La Mañana con Moria apuntó contra la mediática.

“¡Con el laburo no se mete, con la libertad de expresión no se mete!”, desafió al aire Méndez, y agregó: “Vos dijiste que no te ibas a meter con los periodistas y te metiste solo conmigo”. El panelista sustentó su reclamo poniendo como ejemplo a Angie Balbiani o Yanina Latorre, quien en los últimos días filmó una serie vertical con la mediática.

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La respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar, en este caso en las redes sociales, donde su abogada negó que se haya intentado silenciar al periodista.

La respuesta de Ana Rosenfeld a Gustavo Méndez (Foto: Instagram @ana.rosenfeld)

“Falsa la información que se brinda sobre la medida cautelar que dictó la Justicia contra Gustavo Méndez. La única prohibición es referirse a las menores en todo lo relativo al expediente y a la vida privada de las niñas”, señaló la letrada.

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