Pese a que Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi blanquearon su romance recién en enero de 2025, cuando el futbolista compartió las primeras fotos juntos en Instagram con mensajes cargados de amor, lo cierto es que los indicios sobre su vínculo parecen remontarse mucho más atrás.

Los rumores entre ambos comenzaron en 2021, tras un encuentro en París en pleno escándalo mediático conocido como el WandaGate, que también tuvo como protagonista a Wanda Nara. Sin embargo, la relación se formalizó recién en el verano de 2025, luego de un largo período de distancia.

Ahora, en redes sociales volvió a tomar fuerza un video de la actriz grabado en 2022 que encendió todas las alarmas. En el clip, que está en inglés, se la ve hablando sobre su look y las marcas que llevaba puestas. Pero lo que realmente llamó la atención fue un accesorio en particular: un anillo con la figura de un león.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Ese detalle no pasó desapercibido para los usuarios, ya que el león es el símbolo con el que Icardi suele identificarse en sus redes sociales, además de tenerlo tatuado en gran parte de su pecho: “El anillo Gucci del león que nadie relacionó en su momento con Mauro Icardi”, remarcan en el video que se volvió viral.

Como si fuera poco, ese mismo anillo habría sido utilizado años más tarde por la actriz para ir a alentar al delantero al estadio del Galatasaray en Turquía, lo que para muchos refuerza la teoría de que el vínculo entre ambos llevaba tiempo gestándose en secreto.

Este hallazgo reavivó el debate en redes y sumó un nuevo capítulo a una historia que sigue dando que hablar. ¿Casualidad o señal oculta? Para los fanáticos, nada parece ser librado al azar cuando se trata de la China e Icardi.

La China Suárez (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

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PITTY LA NUMERÓLOGA LANZÓ UNA IMPACTANTE PREDICCIÓN SOBRE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

En medio del escándalo mediático que rodea a Eugenia “la China” Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, Pitty la Numeróloga se metió de lleno en la historia y lanzó una predicción que dejó a todos con la boca abierta.

Invitada a Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo por elnueve, Pitty analizó el vínculo entre la actriz y el futbolista, y no se guardó nada: “La novela dice que la unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene una continuidad. Después tiene un momento de festejo, se ve como un festejo”, comnezó diciendo Pitty en vivo.

Pero eso no fue todo. La numeróloga redobló la apuesta con una revelación que sorprendió a todos: “Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos”.

Foto: Captura (elnueve)

Sin embargo, no todo sería color de rosa. Pitty también advirtió sobre momentos complicados en el camino: “Después se ve un período de crisis, es lo que se ve en los números”.

“Después hay como un momento de inestabilidad y también un traslado, así que puede ser que algo suceda. Vamos a estar entretenidos todos mirando, mucho movimiento entre todos”, cerró.

¿Se cumplirá la predicción de Pitty, la Numeróloga?