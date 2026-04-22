La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo explosivo tras las declaraciones de Ana Rosenfeld, quien aseguró que una de las propiedades más importantes del jugador se encuentra embargada. Según explicó, la medida está vinculada al incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria de sus hijas.

De acuerdo a lo que detalló la letrada en diálogo con Juan Etchegoyen, el inmueble —conocido mediáticamente como “la casa de los sueños”— podría ser rematado si la situación no se regulariza.

“Si no paga, seguirá embargada y tarde o temprano irá a remate”, sostuvo, dejando en claro la gravedad del escenario legal.

La Casa de los Sueños de Mauro Icardi y la China Suárez (Captura de eltrece)

Además, Rosenfeld remarcó que la propiedad funciona como garantía del pago de la cuota alimentaria, por lo que la Justicia podría avanzar sobre ese bien en caso de que la deuda continúe: “Los chicos ladrillos no comen, Wanda estaría más feliz si la cuota se paga”, remarcó la letrada.

ANA ROSENFELD EXPLICÓ SU VERSIÓN DE POR QUÉ MAURO ICARDI PASA MUCHO TIEMPO SIN VER A SUS HIJAS

En el ida y vuelta con el periodista a través del vivo de las redes de Radio Mitre, Ana Rosenfeld explicó su versión de por qué Mauro Icardi pasa mucho tiempo sin ver a sus hijas con Wanda Nara.

"Escucho mucha gente de la prensa que dice que Mauro pasa mucho tiempo sin ver a las hijas, pero es desinformación, eso pasa por su trabajo en el exterior, porque cuando está acá jamás hubo un obstáculo para que vea a sus hijas, además se comunica con sus hijas sin ninguna restricción”, remarcó la abogada.

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