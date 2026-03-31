Fiel a su estilo frontal, Ana Rosenfeld volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras compartir un explosivo posteo en sus redes sociales que no pasó desapercibido.

La letrada, que representa legalmente a Wanda Nara, dio que hablar con un mensaje que rápidamente generó repercusión: “No te equivoques, mi silencio no es que te dé la razón, es que tu argumento no tiene el nivel para merecer mi voz. Tú buscas debate; yo ya dicté sentencia”, se pudo leer.

“Cuando este mismo juez imponía multas millonarias a Wanda lo aplaudían”, agregó en el mensaje que compartió en su cuenta personal de Instagram.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld) Por: Fabiana Lopez

“Ahora este mismo juez obliga a un padre solvente cumplir pago cuota alimentos y llevar hijos al colegio”, siguió, en clara referencia a Mauro Icardi, que tiene dos hijas con Wanda.

Además, Rosenfeld acompañó la publicación con un descargo propio que también sumó polémica: “Opinión pública y periodistas: Cuando una sentencia dictada por un juez no es acorde al derecho que invocas, se apela. No se anda recusando al juez".

“Máxime si durante el proceso siempre aplaudieron sus fallos. ¡Ojo con el mensaje que se quiere dar! ¿Mañana todos los que no estén de acuerdo con sus sentencias van a recusar a su juez? ¡Absurdo!”, cerró la letrada, tajante.

Ana Rosenfeld: ¡Ojo con el mensaje que se quiere dar! ¿Mañana todos los que no estén de acuerdo con sus sentencias van a recusar a su juez? ¡Absurdo!”.

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ANA ROSENFELD DESEMPOLVÓ UNA TAPA EXPLOSIVA Y FULMINÓ A MAURO ICARDI: “EL TERROR DE LOS MARIDOS INFIELES”

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, chicanas y mucha exposición mediática. Todo se desató tras la audiencia de conciliación de bienes que ambos protagonizaron en Milán el miércoles 11 de marzo, donde, lejos de apaciguarse, el conflicto volvió a escalar. Y ahora quien se metió en la interna fue la abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld.

Mientras algunos trascendidos indicaban que en el encuentro se había hablado de divorcio, Rosenfeld salió rápidamente a desmentir esa versión, cruzando indirectamente a Elba Marcovecchio, representante legal de Icardi. Pero el delantero no se quedó callado y, desde sus redes, lanzó un filoso mensaje dirigido a la letrada de su ex.

Sin nombrarla, Icardi disparó con munición pesada: “¿Qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada… que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme? Supongo que tocará volver a improvisar alguna teoría nueva”. Un comentario que no pasó desapercibido y que rápidamente generó repercusiones.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld) Por: Fabiana Lopez

Lejos de esquivar la polémica, la letrada eligió una respuesta con estilo propio: la abogada compartió en sus redes una foto retro en su estudio, donde se la ve sonriente junto a una tapa de la revista Veintitrés, de agosto de 2006, en la que ella era protagonista absoluta.

“¡Foto tapa #Revista23 agosto 2006! ¡Reciclando en el 2026! 20 años después #Modacircular”, escribió, con una clara dosis de ironía frente a la acusación de “reciclada”. Pero lo más picante estuvo en el título de aquella portada: “El terror de los maridos infieles”.

La elección no fue casual. En pleno revuelo mediático por el Wandagate, Rosenfeld no solo respondió a Icardi, sino que también reivindicó su trayectoria y su histórico rol en conflictos de alto perfil. Con un guiño al pasado, dejó en claro que su figura sigue vigente y que sabe perfectamente cómo jugar en el terreno mediático.