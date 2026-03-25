El tiempo que Mauro Icardi pasa en Argentina con sus dos hijas parece haberle hecho bien a la familia después de cuatro meses de distancia, y ante el deseo de extender las horas juntos, Wanda Nara se opuso y ahora definiría la Justicia.

A Icardi le habían dado permiso para que esté “con sus hijas hasta el jueves”, pero como la están pasando tan bien “y por pedido de sus hijas” se quieren quedar “un día más” en la casa de los sueños.

Para lo cual, Mauro debió presentar un escrito al juez Adrián Hagopian, frente a lo cual la abogada de Wanda se opuso, mientras Nara está en Japón.

Wanda Nara le arruinó el sueño a la China Suárez y Mauro Icardi: sus explosivas fotos | Créditos: Instagram @wanda_nara

Con lo cual, ahora será la Justicia la que deba definir si autoriza o no a Mauro Icardi a pasar más horas con sus nenas, pese al rechazo de Wanda Nara.

Los argumentos de Wanda para negarse al pedido de Mauro

La razón de Wanda para impedir que Mauro pase más tiempo con sus hijas es que “son muchos días que faltan al colegio”.

Lo cierto es que debido a los feriados “son tres días en total” de faltas.

En su defensa, Mauro Icardi acusó a Wanda Nara de haber hecho faltar a las chicas dos semanas en julio de 2025.