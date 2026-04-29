Camila Galante volvió a marcar estilo desde sus redes con un look relajado y canchero que no pasó desapercibido. Con un buzo oversized negro, gorra clara y una calza oxford en tono oscuro, apostó por un outfit cómodo que resume a la perfección el espíritu sporty actual.

Pero no es la única. Antonela Roccuzzo ya había adelantado esta misma tendencia en sus looks fitness, confirmando el regreso de una silueta que supo ser furor en los 2000 y hoy vuelve renovada.

Camila Galante y la prenda sporty que vuelve a ser tendencia (Foto: Instagram/@ccamilagalantee).

El punto en común entre ambas es claro: las calzas oxford, también conocidas como leggings acampanadas. Se caracterizan por ser ajustadas en la parte superior y abrirse levemente desde la rodilla, generando un efecto alargador en las piernas.

Cómo se adapta al estilo de cada una

Mientras Antonela Roccuzzo suele combinarlas con tops ajustados y outfits más ligados al entrenamiento, Camila Galante las lleva al street style con prendas oversize, logrando un equilibrio entre comodidad y tendencia.

Antonela Roccuzzo muestra su look en redes sociales (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

Esa versatilidad es, justamente, una de las claves de su éxito: funcionan tanto para ir al gimnasio como para armar un look urbano relajado.

Por qué es la tendencia sporty del momento

En plena era del athleisure, donde la moda y la comodidad conviven, las calzas oxford se posicionan como el nuevo must. Favorecedoras, cómodas y fáciles de combinar, vuelven a ocupar un lugar central en el guardarropa.

El guiño de dos referentes como Camila Galante y Antonela Roccuzzo no hace más que confirmarlo: la tendencia sporty del momento ya tiene prenda estrella.