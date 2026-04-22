La empresaria e influencer Antonela Roccuzzo volvió a marcar estilo en redes sociales con un look que confirma por qué el “little black dress” sigue siendo un infalible de la moda. En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, se la ve luciendo un vestido negro corto, ajustado al cuerpo, con mangas estructuradas y detalles minimalistas que resaltan su figura.

Antonela Roccuzzo y el básico que nunca falla (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

Un vestido negro que nunca falla

El outfit elegido por Antonela responde a una de las fórmulas más clásicas del fashion: el little black dress (LBD). Este tipo de prenda es considerado un básico atemporal por su versatilidad, elegancia y capacidad de adaptarse a cualquier ocasión, desde eventos formales hasta salidas nocturnas.

En este caso, el diseño se destaca por su silueta ceñida, hombros con volumen y largo mini, una combinación que mezcla sofisticación con un toque sensual. Además, el negro no solo estiliza la figura, sino que también transmite seguridad y poder, convirtiéndose en una elección frecuente entre celebridades y referentes de estilo.

Antonela Roccuzzo y el básico que nunca falla (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

Cómo completó el look Antonela Roccuzzo

Para acompañar el vestido, Antonela apostó por accesorios discretos pero clave: stilettos negros, medias translúcidas y una mini bag matelaseada que eleva el estilismo. El beauty look, con el cabello recogido y maquillaje en tonos neutros, refuerza la estética minimalista y elegante.

Antonela Roccuzzo y el básico que nunca falla (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

Este tipo de combinación responde a una tendencia actual que prioriza el minimalismo estructural, donde el protagonismo está en el corte y la confección de la prenda más que en los adornos.

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