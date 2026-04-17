Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas en Nueva York al participar de la presentación de la colección Blue Book 2026: Hidden Garden, uno de los eventos más destacados del calendario de la alta joyería internacional.

Con una presencia impecable, la rosarina reafirmó su lugar como una de las grandes figuras elegidas por las marcas de lujo globales. Para la ocasión, apostó por un look sofisticado en clave monocromática, donde la elegancia minimalista se fusionó con piezas exclusivas de altísimo impacto visual.

EL VESTIDO DE ANTONELA ROCCUZZO QUE MARCÓ TENDENCIA

Antonela eligió un vestido de líneas puras y silueta ceñida en un tono azul noche profundo, casi negro, ideal para una gala nocturna. El diseño se destacó por sus mangas largas y un delicado drapeado en la cintura que realzó su figura con sutileza.

La falda de acabado satinado aportó brillo en la medida justa, mientras que el escote cerrado sumó una cuota de sobriedad moderna. El corte fluido permitió que el protagonismo se centrara en su porte y, especialmente, en las impactantes joyas seleccionadas para completar el estilismo.

LAS JOYAS EXCLUSIVAS QUE ELEVAN EL LOOK

El detalle más comentado del outfit fueron las piezas firmadas por Tiffany & Co., creadas para la nueva colección inspirada en la naturaleza y en los archivos históricos de Jean Schlumberger.

Crédito: Instagram queenanto

La pieza central fue un imponente collar de diamantes con formas florales, que iluminó por completo el rostro de Antonela y elevó el conjunto. Además, sumó brazaletes rígidos colocados sobre los puños del vestido, una tendencia de styling que gana terreno en las principales pasarelas europeas.

ANTONELA ROCCUZZO, REFERENTE DE MODA INTERNACIONAL

Cada aparición pública de Antonela confirma su consolidación como referente de estilo. Con elecciones precisas, elegantes y actuales, la esposa de Lionel Messi logra posicionarse entre las invitadas más observadas de los grandes eventos de moda y lujo del mundo.