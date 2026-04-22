El pase de Beto Casella y gran parte de su equipo de Bendita fue la gran apuesta de América, pero el conductor de BTV se hizo cargo del descontento del canal con su programa, reveló qué le exigen y además en Puro Show agregaron detalles exclusivos.

“Nunca estuvo claro cuánto iba a durar el programa, pero está durando una hora y va a seguir así”, afirmó Beto luego de que el canal adelantara el comienzo de Polémica en el Bar.

De hecho, Casella se hizo cargo de que el replanteo de la grilla fue porque “nos falta medio puntito de rating más”, ya que pidieron “1,5″, que “lo está haciendo”, pero que “tiene que hacer 2 puntos y lo vamos a hacer”.

Beto Casella admitió el difícil momento que atraviesa en América.

Las declaraciones fueron luego de que se lanzara el rumor de levantamiento inminente a poco del estreno, como la misma productora Mandarina había hecho con El precio justo también en el prime time de América.

En medio de su furia con el periodista que aseguró que tenía los días contados, Beto reconoció: “Si dicen que “speraba que rinda un poco más tienen toda la razón del mundo. (...) Si no hago medio puntito más dejo de llamarme Bautista Casella”

Qué le exigen a Beto Casella desde América y cuál es su postura

Por otra parte, Fernanda Iglesias enfatizó que “lo del ultimatum es cierto que es mentira”, aunque contó: “Sí hay reuniones todos los días para ver qué cambios pueden hacer para mejorar el número”.

Fernanda Iglesias reveló qué le exigen a Beto Casella desde América.

Más tarde, la panelista de Puro Show deslizó que “Beto está duro para hacer cambios” y puso como ejemplo que “insistía en que el programa arrancara con su hijo cantando”, algo que para los directivos “no da”.

Entre las diferencias que sobresalen está que “no quiere hacer Gran Hermano” cuando “el canal lo quiere hacer”.

Beto Casella en BTV.

“No deja debatir al panel”, sumado a que se negó a mutar el formato a algo más parecido a Intratables porque además “no quiere posicionarse políticamente”.

“En el canal no gusta el panel y por eso entró Carmela Bárbaro”, pero “Beto no acepta otros panelistas” que no sean los que se trajo desde Bendita, El punto es que mientras él tiene contrato por varios años con el canal, sus compañeros sólo firmaron con la productora.

Fernanda Iglesias sobre Beto Casella.

En este contexto, el regreso de Pasó en América los fines de semana podría ser el primer paso para luego hacer el enroque entre Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli y BTV por el otro, aunque el de Beto sea un programa muy caro para una emisión semanal.