El method dressing es la estrategia de moda que transforma cada aparición pública en parte del relato de una ficción. Las estrellas se visten como sus personajes, o evocando su universo, para potenciar el impacto de series, películas o shows. No es solo estética: combina marketing, narrativa y viralidad, y hoy marca la agenda de la moda global.

Algunas de las celebridades internacionales y nacionales que hoy en día lo aplican son Zendaya, con el regreso de Euphoria, Meryl Streep, con el tour de El Diablo Viste a la Moda 2, Margot Robbie, con su filme Cumbres Borrascosas, Lily Collins, con el estreno de la temporada número seis de Emily in Paris, Lali Espósito en el Cosquín Rock y Dolores Fonzi en los Premios Goya por su protagónico Belén.

Zendaya y el regreso de Euphoria: estilo que anticipa la historia

Zendaya vuelve a ser referente con la presentación de Euphoria. La actriz suele adaptar sus looks al clima de la serie: siluetas audaces, guiños dramáticos y una estética que refleja la intensidad emocional de su personaje, Rue.

Zendaya en el estreno de la temporada 3 de Euphoria con un diseño de la firma Ashi Studio Spring/Summer 2026 Couture (Foto: captura de video de Instagram/@jen_but).

Su sello confirma por qué es considerada la reina del method dressing: cada outfit funciona como una pista de lo que se verá en pantalla.

Zendaya en Euphoria (Foto: HBO).

En el caso del estren final de The Drama en Nueva York, la película que protagonizó con Robert Pattinson y que estrenó el último 9 de abril en cines, la actriz construyó un look completamente alineado con el universo de la película, centrada en una pareja al borde del casamiento.

Zendaya en el estreno final de The Drama en Nueva York, con un impresionante vestido de alta costura de Schiaparelli de la colección primavera 2026 (Foto: captura de video de Instagram/@elleusa).

Apostó por una estética nupcial de la mano de Schiaparelli, la colección primavera 2026, con siluetas estructuradas, corsetería y detalles románticos que trasladaron el concepto de la historia a la alfombra roja.

Esta imagen, difundida por A24, muestra a Robert Pattinson, a la izquierda, y a Zendaya en una escena de "The Drama". (A24 via AP) Por: AP

En particular, destacó con un diseño couture que incorporó plumas en tonos azules, en guiño al clásico “algo azul” de la tradición bridal. Así, reafirmó el poder del method dressing: no solo vistió para el evento, sino que encarnó visualmente el relato del film en cada aparición.

Margot Robbie: del universo Barbie al romanticismo de Cumbres Borrascosas

Margot Robbie es una de las máximas exponentes del method dressing. Durante la promoción de Barbie, la actriz deslumbró al recrear looks icónicos de la muñeca en el 2024, llevando el concepto al extremo con estilismos que replicaban outfits históricos del personaje.

Margot Robbie posa en el estreno de la película 'Barbie' en el 2024 en Londres luciendo un vestido rosa y guantes blancos similares a los de la Barbie de la Noche Encantada (Foto: AP)

Más recientemente, en la presentación de Cumbres Borrascosas, apostó por una estética completamente distinta: siluetas etéreas, tonos suaves y guiños románticos que evocan el clima dramático y clásico de la historia. Así, volvió a demostrar cómo la moda puede funcionar como una extensión directa del universo narrativo de cada proyecto.

Jacob Elordi y Margot Robbie en la presentación de Cumbres Borrascosas. La actriz luce un conjunto vintage de John Galliano (Foto: AP).

Meryl Streep revive el poder de Miranda Priestly

Con la promoción de El diablo viste a la moda 2, Meryl Streep retoma la esencia de Miranda Priestly con estilismos sofisticados, estructurados y dominantes.

Miranda Priestly vs Anna Wintour: el cruce más icónico que anticipa El Diablo Viste a la Moda 2 (Foto: captura de video Vogue)

Lejos de ser casual, su vestuario refuerza el ADN del personaje: autoridad, lujo y precisión, claves del universo fashion que la película instaló.

Miranda Priestly vs Anna Wintour: el cruce más icónico que anticipa El Diablo Viste a la Moda 2 (Foto: captura de video Vogue)

Lily Collins y el ADN parisino de Emily

En la previa de una nueva temporada de Emily in Paris, Lily Collins vuelve a jugar con el guardarropa de su personaje: colores vibrantes, impronta chic y guiños parisinos.

Emily Cooper es interpretada por Lily Collins (Foto: captura de Emily in Paris/Netflix).

Cada aparición pública se convierte en una extensión del personaje, consolidando una estética reconocible y altamente replicable en redes.

La premiere de la nueva temporada de "Emily in Paris" en Los Ángeles en 2026 tuvo lugar en el marco del 43º PaleyFest LA el10 de abril (Foto: Instagram /@lilycollins).

Lali Espósito: del personaje al mensaje político en el escenario

Lali Espósito llevó el concepto un paso más allá durante el Cosquín Rock. La artista impactó con un minivestido estampado con frases de Javier Milei y de sus haters, fusionando moda, identidad artística y posicionamiento.

El look de Lali Espósito para su presentación en el Cosquín Rock 2026 (Foto: Instagram/@Lali Espósito).

En su caso, el method dressing no remite a un personaje de ficción puntual, sino a su propia narrativa pública: una figura provocadora que responde desde el escenario.

Dolores Fonzi y un look con significado en los Goya

Dolores Fonzi también se sumó a esta tendencia al recibir su premio en los Premios Goya por la película Belén.

La actriz eligió un vestido violeta, color asociado históricamente a la lucha por los derechos de las mujeres. La elección no fue azarosa: conecta directamente con la trama del film, que aborda un caso judicial atravesado por el conservadurismo y la resistencia social.

Dolores Fonzi, en los premios Goya (Fotos de Instagram)

Así, su look funcionó como una declaración simbólica alineada con el mensaje de la película.

De la alfombra roja al storytelling: por qué funciona

El auge del method dressing responde a una lógica clara:

Amplifica la narrativa de cada proyecto

Genera impacto visual inmediato

Facilita la viralización en redes sociales

Conecta emocionalmente con el público

De Hollywood a Argentina, esta tendencia confirma que la moda ya no es solo estética: es una herramienta de comunicación poderosa.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.