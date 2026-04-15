El method dressing es la estrategia de moda que transforma cada aparición pública en parte del relato de una ficción. Las estrellas se visten como sus personajes, o evocando su universo, para potenciar el impacto de series, películas o shows. No es solo estética: combina marketing, narrativa y viralidad, y hoy marca la agenda de la moda global.
Algunas de las celebridades internacionales y nacionales que hoy en día lo aplican son Zendaya, con el regreso de Euphoria, Meryl Streep, con el tour de El Diablo Viste a la Moda 2, Margot Robbie, con su filme Cumbres Borrascosas, Lily Collins, con el estreno de la temporada número seis de Emily in Paris, Lali Espósito en el Cosquín Rock y Dolores Fonzi en los Premios Goya por su protagónico Belén.
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Zendaya y el regreso de Euphoria: estilo que anticipa la historia
Zendaya vuelve a ser referente con la presentación de Euphoria. La actriz suele adaptar sus looks al clima de la serie: siluetas audaces, guiños dramáticos y una estética que refleja la intensidad emocional de su personaje, Rue.
Su sello confirma por qué es considerada la reina del method dressing: cada outfit funciona como una pista de lo que se verá en pantalla.
En el caso del estren final de The Drama en Nueva York, la película que protagonizó con Robert Pattinson y que estrenó el último 9 de abril en cines, la actriz construyó un look completamente alineado con el universo de la película, centrada en una pareja al borde del casamiento.
Apostó por una estética nupcial de la mano de Schiaparelli, la colección primavera 2026, con siluetas estructuradas, corsetería y detalles románticos que trasladaron el concepto de la historia a la alfombra roja.
En particular, destacó con un diseño couture que incorporó plumas en tonos azules, en guiño al clásico “algo azul” de la tradición bridal. Así, reafirmó el poder del method dressing: no solo vistió para el evento, sino que encarnó visualmente el relato del film en cada aparición.
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Margot Robbie: del universo Barbie al romanticismo de Cumbres Borrascosas
Margot Robbie es una de las máximas exponentes del method dressing. Durante la promoción de Barbie, la actriz deslumbró al recrear looks icónicos de la muñeca en el 2024, llevando el concepto al extremo con estilismos que replicaban outfits históricos del personaje.
Más recientemente, en la presentación de Cumbres Borrascosas, apostó por una estética completamente distinta: siluetas etéreas, tonos suaves y guiños románticos que evocan el clima dramático y clásico de la historia. Así, volvió a demostrar cómo la moda puede funcionar como una extensión directa del universo narrativo de cada proyecto.
Meryl Streep revive el poder de Miranda Priestly
Con la promoción de El diablo viste a la moda 2, Meryl Streep retoma la esencia de Miranda Priestly con estilismos sofisticados, estructurados y dominantes.
Lejos de ser casual, su vestuario refuerza el ADN del personaje: autoridad, lujo y precisión, claves del universo fashion que la película instaló.
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Lily Collins y el ADN parisino de Emily
En la previa de una nueva temporada de Emily in Paris, Lily Collins vuelve a jugar con el guardarropa de su personaje: colores vibrantes, impronta chic y guiños parisinos.
Cada aparición pública se convierte en una extensión del personaje, consolidando una estética reconocible y altamente replicable en redes.
Lali Espósito: del personaje al mensaje político en el escenario
Lali Espósito llevó el concepto un paso más allá durante el Cosquín Rock. La artista impactó con un minivestido estampado con frases de Javier Milei y de sus haters, fusionando moda, identidad artística y posicionamiento.
En su caso, el method dressing no remite a un personaje de ficción puntual, sino a su propia narrativa pública: una figura provocadora que responde desde el escenario.
Dolores Fonzi y un look con significado en los Goya
Dolores Fonzi también se sumó a esta tendencia al recibir su premio en los Premios Goya por la película Belén.
La actriz eligió un vestido violeta, color asociado históricamente a la lucha por los derechos de las mujeres. La elección no fue azarosa: conecta directamente con la trama del film, que aborda un caso judicial atravesado por el conservadurismo y la resistencia social.
Así, su look funcionó como una declaración simbólica alineada con el mensaje de la película.
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De la alfombra roja al storytelling: por qué funciona
El auge del method dressing responde a una lógica clara:
- Amplifica la narrativa de cada proyecto
- Genera impacto visual inmediato
- Facilita la viralización en redes sociales
- Conecta emocionalmente con el público
De Hollywood a Argentina, esta tendencia confirma que la moda ya no es solo estética: es una herramienta de comunicación poderosa.
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