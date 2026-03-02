En una revelación que sacudió por completo a los fans, el estilista Law Roach confirmó que Tom Holland y Zendaya ya están casados.

El anuncio tuvo lugar durante su paso por la alfombra roja de los Actor Awards, donde en diálogo con Access Hollywood, el reconocido asesor de imagen soltó la bomba entre risas: “La boda ya se ha celebrado. Se lo han perdido”.

Ante la repregunta del periodista sobre si se trataba de una broma o no, Roach fue contundente: “Es totalmente cierto”.

TOM HOLLAND Y ZENDAYA: DE SPIDER-MAN AL ALTAR

La historia de amor entre Tom Holland y Zendaya comenzó en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, cuando ambos compartieron set por primera vez dentro del universo cinematográfico de Marvel.

Si bien durante años insistieron en que su vínculo era meramente amistoso, en 2021 se difundieron imágenes de la pareja besándose dentro de un auto, lo que terminó por confirmar públicamente la relación que hasta entonces se mantenía bajo extrema reserva.

El amor entre Zendaya y Tom Holland marcha viento en popa (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Desde entonces, los rumores de compromiso no tardaron en escalar, especialmente cuando Zendaya apareció en los Globos de Oro con un anillo de diamantes en su dedo anular, lo que desató especulaciones inmediatas sobre un posible paso hacia el altar.

La confirmación llegó meses después: en septiembre de 2025, el propio Holland corrigió a un periodista que se refirió a la actriz como su novia. Con una sonrisa, el actor aclaró: “Prometida”.

UNA RELACIÓN MARCADA POR LA DISCRECIÓN

A diferencia de otras parejas mediáticas, Zendaya y Tom Holland siempre optaron por mantener su vida privada lejos del foco público, incluso organizando vacaciones juntos fuera del radar mediático desde los inicios del romance.

En distintas entrevistas, ambos han dejado entrever el nivel de complicidad que comparten también en lo profesional. En 2024, Holland describió trabajar con Zendaya como un verdadero “salvavidas”, mientras que ella aseguró que su conexión en el set es “casi instintiva”.

De hecho, la actriz llegó a expresar que actuar junto a él la hace sentirse “especialmente segura”, destacando su entrega incluso en los momentos de mayor agotamiento.

FAMA, PRIVACIDAD Y UNA BODA EN SECRETO

Gestionar la fama ha sido uno de los mayores desafíos para la pareja. En 2021, Holland reconoció que “uno de los inconvenientes de la fama es que la privacidad ya no depende de nosotros”, mientras que Zendaya coincidió en que hay momentos que desearían mantener solo para ellos.

Tom Holland y Zendaya confirmaron su romance en julio. (Foto: Prensa Sony Pictures)

Más recientemente, la actriz sostuvo que ha aprendido a convivir con la exposición pública sin dejar de proteger su intimidad: “Se trata de proteger la paz y permitir que ciertas cosas sean solo tuyas”.