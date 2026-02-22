Zendaya con apenas 29 años buscará durante este 2026 consolidar su prolífera carrera y proyectos: la versátil actriz y cantante estadounidense será protagonista de cuatro superproducciones cinematográficas y el esperado regreso a la televisión con la tercera temporada

La influyente y multipremiada joven podría decirse que celebra este año la consolidación de una carrera estratégica que la sitúa como la figura más influyente de su tiempo para la Generación Z.

Euphoria temporada 3 llega en abril

Esta nueva entrega que el 12 de abril estará disponible en streaming en HBO Max presenta un salto temporal de cinco años, enfocándose en la vida adulta y oscura de los personajes fuera de la secundaria.

Zendaya regresa como productora ejecutiva y protagonista, interpretando a una Rue que intenta reconstruir su vida mientras lidia con deudas de drogas y busca redención en un tono de “película negra”.

El crudo drama que retrata la vida de estudiantes contará con incorporaciones de lujo como Rosalía y Sharon Stone.

The Drama, junto a Robert Pattinson

Su agenda en cine comienza el 29 de mayo con The Drama, un thriller romántico de A24 donde comparte cartel con Robert Pattinson.

Dirigida por Kristoffer Borgli, la película explora la fragilidad de la intimidad y los secretos oscuros, a través de una pareja a punto de casarse cuya relación se desmorona tras una confesión inesperada y perturbadora días antes de la boda.

El tráiler oficial de la película The Drama (A24).

Más allá de una comedia romántica, se perfila como un drama psicológico con toques de tensión e incomodidad, centrado en la confianza y las zonas oscuras de la pareja.

Plato fuerte: La Odisea de Christopher Nolan

El plato fuerte de Zendaya llegará a mitad de año, más precisamente el 17 de julio, con un ambicioso proyecto de 250 millones de dólares y un elenco estelar.

Es una adaptación épica del clásico poema de Homero, centrada en el peligroso viaje de 10 años de Odiseo (Matt Damon) para regresar a Ítaca tras la Guerra de Troya. La trama narra su lucha contra monstruos míticos, dioses y la naturaleza para reencontrarse con su esposa Penélope (Anne Hathaway).

La esperada Spiderman junto a Tom Holland

Apenas dos semanas después, el 31 de julio, será el turno de su regreso al universo Marvel en Spider-Man: Brand New Day, junto a su pareja, Tom Holland.

La dirección estará a cargo de Destin Cretton, viejo conocido que ya dirigió Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021) para el estudio.

Aparte de Holland, se sabe que Zendaya y Jacob Batalon recuperarán sus personajes de MJ y Ned. Dos roles que si recordamos los acontecimientos de la anterior entrega con el hechizo del Doctor Strange, han olvidado por completo quién es Peter Parker.

Broche de oro con Dune: Messiah

Ya para el 18 de diciembre llegará el estreno de Dune: Messiah, basada en la novela de Frank Herbert, que narra la caída trágica de Paul Atreides doce años después de ascender al trono imperial.

Enfrenta una conspiración política y las consecuencias de su yihad, convirtiéndose en el villano de su propia historia.

Zendaya interpreta a Chani, quien actúa como la amante y apoyo de Paul, enfrentando peligros mortales