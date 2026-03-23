En el mundo del skincare, los ingredientes naturales pisan cada vez más fuerte. Y hay uno que se volvió protagonista en las rutinas caseras: el cacao.

Sí, el mismo que usás para cocinar, ahora es tendencia en belleza por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para dejar la piel suave y luminosa.

El boom de las mascarillas caseras tiene una inspiración clara: Lali Espósito. Aunque no se la relacione directamente con este tratamiento, su look de piel radiante y con ese glow saludable es el objetivo de muchas que buscan un efecto natural pero impactante.

¿Por qué el cacao es el nuevo favorito del skincare?

El secreto está en el cacao puro (sin azúcar), que tiene un combo de beneficios:

Es rico en antioxidantes , lo que ayuda a combatir el envejecimiento prematuro.

Aporta luminosidad y mejora la textura de la piel.

Cuando lo mezclás con miel, la hidratación y la suavidad se potencian al máximo.

Foto: IA

Cómo preparar la mascarilla de cacao y miel en casa

Solo necesitás dos ingredientes que seguro tenés en la alacena:

1 cucharada de cacao amargo en polvo

1 cucharada de miel

Mezclá ambos hasta formar una pasta. Si la textura queda muy espesa, podés sumar unas gotas de agua para que sea más fácil de aplicar.

El paso a paso para aplicarla

Aplicá la mezcla sobre el rostro limpio. Dejá actuar entre 10 y 15 minutos. Retirá con agua tibia.

Este truco podés usarlo una vez por semana para mantener la piel nutrida y con brillo natural.

El tip clave para evitar irritaciones

Asegurate de usar cacao puro, sin azúcar ni agregados. Así evitás posibles irritaciones o efectos no deseados en la piel.

¿Por qué esta mascarilla se volvió viral?

El auge del skincare natural hizo que cada vez más personas busquen soluciones simples y efectivas. El cacao, además de ser accesible, muestra resultados visibles en poco tiempo y se adapta a todo tipo de piel.

Con esta combinación fácil y rica en nutrientes, sumás un aliado para lograr ese efecto glow que es tendencia. Porque conseguir una piel luminosa, suave y saludable —como la de Lali Espósito— puede empezar con algo tan simple como abrir la alacena.