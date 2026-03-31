La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del glamour internacional con la llegada de Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes encabezaron la primera parada del tour global de El diablo viste a la moda 2, la secuela que se estrenará en cines el 30 de abril de 2026.

La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a México

Durante su paso por la capital mexicana, las actrices visitaron dos de los espacios culturales más importantes del país: el Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, y el Museo Anahuacalli, diseñado por el artista Diego Rivera.

En la Casa Azul —hogar histórico de Frida Kahlo—, recorrieron la colección de vestidos y accesorios de la artista, posaron en distintos espacios del museo y compartieron detalles exclusivos de la película. El característico color del lugar evocó uno de los momentos más icónicos del film original.

Meryl Streep y Anne Hathaway deslumbraron en México con el tour de El diablo viste a la moda 2 (Foto: Prensa Disney).

Un desfile inspirado en El diablo viste a la moda 2

Como cierre de la jornada, el Museo Anahuacalli fue escenario de un desfile especial en el marco del Fashion Week en México. El evento fusionó moda, cultura y cine, con la participación de 20 diseñadores mexicanos y más de 400 invitados entre celebridades, prensa y creadores de contenido.

Meryl Streep y Anne Hathaway deslumbraron en México con el tour de El diablo viste a la moda 2 (Foto: Prensa Disney). Por: Angel Delgado | Getty Images for Disney

El momento más impactante llegó cuando Meryl Streep y Anne Hathaway aparecieron en la pasarela para el saludo final, sorprendiendo al público y protagonizando una escena memorable. Además, presentaron un adelanto exclusivo de la película.

Meryl Streep y Anne Hathaway deslumbraron en México con el tour de El diablo viste a la moda 2 (Foto: Prensa Disney). Por: Cristopher Rogel Blanquet | Getty Images for Disney

Todo sobre El diablo viste a la moda 2

A dos décadas del fenómeno original, la secuela reunirá nuevamente a grandes figuras como Emily Blunt y Stanley Tucci. La película está dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna.

Meryl Streep y Anne Hathaway deslumbraron en México con el tour de El diablo viste a la moda 2 (Foto: Prensa Disney). Por: Angel Delgado | Getty Images for Disney

La historia marcará el regreso a las sofisticadas oficinas de la revista Runway y a las elegantes calles de Nueva York, retomando el universo que definió a toda una generación.

Meryl Streep y Anne Hathaway deslumbraron en México con el tour de El diablo viste a la moda 2 (Foto: Prensa Disney). Por: Angel Delgado | Getty Images for Disney

Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2

El diablo viste a la moda 2 se estrenará exclusivamente en cines el 30 de abril de 2026 y es una de las películas más esperadas del año, tanto por los fanáticos del film original como por los amantes de la moda.

Meryl Streep y Anne Hathaway deslumbraron en México con el tour de El diablo viste a la moda 2 (Foto: Prensa Disney). Por: Angel Delgado | Getty Images for Disney

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