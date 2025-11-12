La espera terminó: Miranda Priestly y Andy Sachs vuelven a cruzarse en la pantalla grande. El primer tráiler de El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2) se estrenó este miércoles y revolucionó a los fanáticos de la película que marcó a toda una generación.

En un clip de apenas 52 segundos, Meryl Streep y Anne Hathaway retoman los personajes que las convirtieron en íconos del cine. Al ritmo de “Vogue” de Madonna, la cámara sigue el paso firme de la temida editora de la revista ficticia Runway por las calles de Nueva York, anticipando un reencuentro cargado de tensión y nostalgia.

Meryl Streep y Anne Hathaway en El Diablo viste a la moda 2 (Foto: gentileza 20th Century Studios)

La secuela reúne al elenco principal: Emily Blunt y Stanley Tucci también vuelven a escena, bajo la dirección de David Frankel y el guion de Aline Brosh McKenna. Pero eso no es todo: se suman figuras como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Además, Tracie Thoms y Tibor Feldman retoman sus papeles como Lily e Irv.

Leé más:

Ricardo Darín y Calu Rivero arrasan en un thriller oculto de HBO Max: de qué se trata

A 20 AÑOS DE LA PELÍCULA ORIGINAL SE ESTRENÓ EL TRÁILER DE EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 CON EL REGRESO DE MERYL STREEP Y ANNE HATHAWAY

La producción está a cargo de Wendy Finerman, con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y la propia Brosh McKenna. La fecha de estreno ya está confirmada: El diablo viste a la moda 2 llegará a los cines el 30 de abril de 2026.

La nueva historia pone a Miranda Priestly en una encrucijada: mantener a flote la revista Runway en plena crisis de la prensa escrita. En este contexto, su exasistente Emily Charlton (Emily Blunt) aparece como una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo, cuyos fondos publicitarios son clave para la supervivencia de la revista. La competencia entre ambas promete ser feroz, mientras el rol de Andy Sachs todavía es un misterio.

Póster de El Diablo viste a la Moda 2 (Foto: gentileza 20th Century Studios)

La cuenta oficial de 20th Century Studios no tardó en encender las redes: “¿Una secuela? ¿Para abril? Qué revolucionario. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelven a los cines en #ElDiabloVisteALaModa2, en abril de 2026”, publicaron junto al video.

Leé más:

Adrián Suar y Natalia Oreiro: diez años después de Solamente vos, la pareja explosiva llega al cine

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.