El cine argentino sigue consolidando su prestigio en las plataformas de streaming con películas y series que logran atraer a nuevas audiencias a nivel mundial. Entre ellas, una producción con grandes figuras volvió a captar la atención de millones de espectadores en HBO Max.

La película en cuestión es Tesis sobre un homicidio, una joya de suspenso y crimen, que cuenta con el infalible Ricardo Darín en el papel protagónico, junto al argentino nacionalizado español Alberto Amann (Narcos, Atrapados, Sobredosis y Apaches) y la actriz e influencer Calu Rivero.

La ficción del argentino Hernán Golfrid evoca la obsesión de ejercer poder sobre los demás; quien posee el conocimiento condiciona la coexistencia humana y manipula el orden social a su conveniencia.

De qué trata Tesis sobre un homicidio

Roberto Bermúdez, abogado y docente, comienza su seminario sobre Derecho Penal, y dentro de su grupo de alumnos está Gonzalo, un muchacho difícil de descifrar. Sus silencios, sus comentarios, su forma educada de expresarse y las extrañas inquietudes despiertan en Bermúdez cierta fascinación por el joven.

Sucede que durante la segunda clase un crimen sacude la tranquilidad de Bermúdez: el cadáver de una chica, aparece brutalmente asesinado en el estacionamiento de la Facultad. Mínimos detalles, sumados a la extraña actitud de Gonzalo convencen a Bermúdez de que el chico está involucrado.

Darín junto a Alberto Ammann, el argentino nacionalizado español.

Así, de a poco, descuida sus actividades para concentrarse en el caso, e investigando conoce a la hermana de la víctima, Laura. La chica despierta en él una mezcla de deseo y ternura.

Manifiesta sus sospechas ante el juez, pero las evidencias que podrían condenarlo están más en su cabeza que en la realidad.

¡Ojo, a partir de acá puede haber spoiler!

El seminario termina y Gonzalo entrega su tan ansiada tesis. Bermúdez cree ver en el texto una última provocación, y piensan que Laura corre peligro por lo que decide confrontar a su enigmático estudiante. Quiere que admita su culpabilidad, pero las consecuencias de su obsesión parecen conducirlo a su propia tragedia.

Quién es quién en Tesis sobre un homicidio

Ricardo Darín interpreta a Roberto Bermúdez, mientras que Alberto Ammann se pone en la piel de Gonzalo Ruiz Cordera; Calu Rivero es María Laura Di Natale; y Arturo Puig actúa como Alfredo Hernández.

Completan el elenco de esta producción nacional Fabián Arenillas (Máuregui), Mara Bestelli (Mónica), Antonio Ugo (Mario Passalaqua), José Luis Mazza (Robles), Mateo Chiarino (Villazán), Natalia Santiago (Maia Weistein), Ezequiel de Almeida (Uriarte), Cecilia Atán (Yolis), Gabriel Fernández (fiscal) y Manuel Callau.

Darín y Rivero en Tesis sobre un homicidio, en HBO Max.

Por qué verla

Las críticas sobre Tesis sobre un homicidio fueron positivas destacando algunos claros puntos para hacerla atractiva.

Por un lado, como era de esperar, las sólidas interpretaciones de Ricardo Darín, elogiado mundialmente, al igual que la de Alberto Ammann, argentino nacionalizado español.

A su vez, la película fue descrita como técnicamente impecable, con atmósferas oscuras y una puesta en escena cuidada que genera suspenso.

También a la hora de mencionar puntos fuertes elogiaron la capacidad para atrapar la atención del espectador y crear una pulseada de inteligencia entre los protagonistas.