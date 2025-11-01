Sin dudas hay películas que son entrañables y entran de lleno en el corazón. Y esto se potencia cuando las figuras son conocidas y queridas, más allá del personaje que interpretan, como es el caso de Diego Peretti.

Es el caso de la producción argentina Sin hijos, que está disponible en Netflix hace muchos años, pero que por su temática actual volvió a ser elegida por el público. Una comedia romántica protagonizada por el actor que combina humor, ternura y un profundo conflicto emocional.

Además, la película de 100 minutos de duración cuenta con un director probado en el rubro como Ariel Winograd, con éxitos como Mama se fue de viaje, Hoy se arregla el mundo y Permitidos, entre otros.

De qué trata Sin hijos

La trama de la comedia romántica sigue a Gabriel (Diego Peretti) un padre divorciado, enamorado de Sofía, su hija de 8 años, con serias dificultades para volver a formar una pareja.

Pero en su horizonte aparece Vicky (Maribel Verdú), el amor de su vida, y también una fanática militante anti niños.

Si la Sofía era la excusa perfecta para espantar a cuanta mujer le presentaran, si su casa era un playroom y la niña su único tema de conversación, ahora el mundo se dio vuelta: la pequeña se convierte en una amenaza potencial a su incipiente relación con esta española hermosa y desenfadada.

Sin hijos plantea un conflicto más actual que nunca.

Este conflicto central da origen a una cadena de situaciones cómicas y emotivas. Gabriel decide ocultar la existencia de su hija, generando un enredo que se vuelve cada vez más difícil de sostener. La película retrata con precisión cómo una mentira bienintencionada puede terminar revelando las verdades más profundas sobre el amor y la identidad.

Quiénes actúan

A Diego Peretti como Gabriel y Maribel Verdú como Vicky, se suma Guadalupe Manent como Sofía, la hija en medio del conflicto amoroso.

Completan el elenco Martín Piroyansky como Keko, el recordado Horacio Fontova en el papel de Oscar, Marina Bellati como Leticia, Guillermo Arengo es José, Pablo Rago interpreta a Sebastián, y Jorgelina Aruzzi hace lo propio con Gina.

Furor por Peretti en el streaming

Talentoso, versátil y carismático con algunas de las cualidades de Diego Peretti como actor, razón por la cual el público lo elige a la hora de decidir que serie o película ver en el streaming.

Para quienes desean ahorrarse un poco de tiempo en la búsqueda, a continuación algunos de los éxitos del actor argentino para ver:

Peretti interpreta a un pastor evangélico y Mercedes Morán a su esposa.

El Reino. Un thriller político que trata sobre un pastor evangélico que se convierte en presidente de la Nación tras el asesinato de su compañero de fórmula. Toca temas como corrupción, lavado de dinero y acusaciones de abusos de menores dentro de su iglesia.

En terapia. Un psicólogo atiende a diferentes pacientes durante la semana. Cada episodio se centra en las sesiones con un paciente distinto, y los viernes, él mismo acude a terapia con su supervisora, interpretada por Norma Aleandro.

Tiempo de valientes. Un psicoanalista es condenado a realizar trabajos comunitarios a causa de un accidente de tránsito, por lo que se le asigna atender a un inspector de Policía devastado por una infidelidad de su mujer. Una pieza de culto dirigida por Damián Szifron.