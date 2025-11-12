Después de arrasar con las tres temporadas de El Encargado, la exitosa producción argentina protagonizada por Guillermo Francella, el universo creado por Mariano Cohn y Gastón Duprat se expande con una nueva apuesta: “Zambrano”, el spin-off que tendrá como protagonista a El Puma Goity.

El propio actor confirmó que Disney+ ya puso en marcha la preproducción de la serie centrada en el doctor Matías Zambrano, el personaje que supo ganarse un lugar en la historia original.

El encargado (Foto: Movilpress)

La noticia se conoció a través de una entrevista que Goity brindó para un canal de streaming, donde no solo ratificó el proyecto, sino que también dejó algunos detalles jugosos sobre lo que se viene.

El Puma Goity adelantó cómo será “Zambrano”

“El rodaje empezaría a mediados de marzo, cuando empecemos a rodar Zambrano, va a salir al aire El Encargado 4, que ya lo hicimos”, contó el actor, entusiasmado por el desafío que se le viene.

Sobre la trama, Goity fue sincero: “No sé exactamente de qué va a tratar, me parece que va a ser por otro lado, un Zambrano más oscuro en el poder judicial. Se la agarraron con los encargados, ahora con los jueces. Me van a hacer de goma”, lanzó entre risas, dejando en claro que la nueva serie buscará explorar un costado mucho más polémico y profundo de su personaje.

Un universo que sigue creciendo

La confirmación de “Zambrano” marca un nuevo capítulo para la ficción nacional, que sigue apostando a historias originales y personajes que conectan con el público.

El éxito de El Encargado abrió la puerta para que otros personajes tengan su propio espacio y, según adelantó Goity, el spin-off promete meterse de lleno en los pasillos del poder judicial, con un tono más oscuro y crítico.

Por ahora, la expectativa es enorme y los fanáticos ya cuentan los días para ver al Puma en acción, esta vez como el gran protagonista de su propia historia.