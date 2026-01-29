Si sentís que ya viste todas las comedias románticas posibles -las de malentendidos, las de “se odian y después se aman”, las de “se cruzan en el aeropuerto”-, esta propone otra cosa: romance con fantasía.

La película en cuestión se mete en un terreno más introspectivo, donde el vínculo no se construye con gestos perfectos sino con heridas abiertas. Y donde el destino no aparece como frase hecha, sino como una ruta rarísima que te obliga a mirar para atrás.

// Netflix: Kate Winslet protagoniza este drama romántico que arrasa en la plataforma

La química entre Margot Robbie y Colin Farrell es el motor: se sienten como dos personas reales intentando no caer (otra vez) en lo mismo. Ella, escéptica; él, más dispuesto a creer. Y en el medio, un dispositivo narrativo que hace que todo sea menos “chico conoce chica” y más “chico y chica se conocen… y el universo les tira una prueba”.

Estamos hablando de El gran viaje de tu vida (A Big Bold Beautiful Journey), disponible en HBO Max, que dura una hora y 49 minutos..

La química en la dupla protagonista de El gran viaje de tu vida atraviesa la pantalla.

De qué trata la película El gran viaje de tu vida

David tiene un imprevisto con su auto y termina con un vehículo viejo equipado con un GPS fuera de lo común. En el camino conoce a Sarah y, por un giro inesperado, los dos quedan atados a un recorrido que los enfrenta con puertas misteriosas hacia momentos decisivos de sus pasados, como si el viaje fuera literal y emocional al mismo tiempo.

Lo que empieza como una salida “de compromiso” termina convirtiéndose en una travesía por recuerdos, decisiones y arrepentimientos. La fantasía aparece como herramienta: cada parada los empuja a entender quiénes son hoy y qué están dispuestos a cambiar.

La película está dirigida por Kogonada y escrita por Seth Reiss, y mezcla sensibilidad, humor y un toque místico sin caer del todo en la fórmula tradicional del género. Dura alrededor de 109 minutos, y además de Robbie y Farrell suma nombres fuertes como Kevin Kline y Phoebe Waller-Bridge.

Por qué es “atípica” la película que arrasa en HBO Max

El encanto no está en ver si terminan juntos (eso sería lo más obvio), sino en cómo se van desarmando. El gran viaje de tu vidahace que el romance sea consecuencia, no punto de partida :primero hay que atravesar el archivo personal.

Lo que empieza como una salida “de compromiso” termina convirtiéndose en una travesía por recuerdos.

Estrenada en cines en septiembre de 2025 y ahora reimpulsada por su llegada a HBO Max, encontró una segunda vida como “plan de dos horas” que no pide suspender la realidad: te pide revisarla. Es de esas películas que te dejan pensando en una pregunta incómoda: si pudieras abrir una puerta y volver a un momento clave… ¿harías lo mismo?

// China Zorrilla es éxito en Netflix con esta película inolvidable

Kogonada, una rara avis en Hollywood

Kogonada es el seudónimo de Park Joong Eun, un realizador surcoreano criado en Estados Unidos que primero se hizo conocido como videoensayista (sus análisis visuales de directores circularon fuerte online) y luego dio el salto al cine con un estilo muy reconocible: puesta en escena precisa, climas contemplativos y foco en la memoria y los vínculos.

Además de El gran viaje de tu vida, como director firmó Columbus (2017) y After Yang (2021), y también dirigió episodios de Pachinko.