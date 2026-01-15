Netflix sigue nutriendo su catálogo con todo tipo de series y películas, de distintas épocas y por supuesto géneros, y una de ellas es un drama que tiene como protagonista a Kate Winslet.

La referencia es a Aires de esperanza (Labor Day), un emotivo largometraje de romance ambientado en los años 80, que fue lanzado allá por el año 2013.

Dirigida por Jason Reitman, el cineasta canadiense de ascendencia eslovaca nacionalizado estadounidense, y coproducida por Paramount Pictures e Indian Paintbrush, el filme que pronto se convirtió en uno de los preferidos del público tiene una duración de 111 minutos.

De qué trata Aires de esperanza

Adele, deprimida tras el abandono de su esposo, y su hijo Henry, que intenta ser el sostén del hogar, conocen a Frank Chambers, un hombre herido que les pide ayuda.

A regañadientes, lo llevan a la casa, solamente para descubrir que se trata de un convicto fugitivo de la cárcel, acusado de asesinato.

Los tres personajes principales de la trama: La madre, el hijo y el fugitivo.

Durante un fin de semana, Frank se convierte en parte de sus vidas, realizando tareas domésticas y compartiendo historias, mientras se forma una conexión inesperada entre los tres, especialmente entre Adele y Frank.

A través de sus interacciones, se revelan los pasados dolorosos de Adele y Frank, y florece un romance entre ellos, mientras Henry, también adolescente, observa y aprende.

El tráiler oficial de Labor Day, con Kate WInsley y Josh Brolin.

La película culmina con la verdad sobre la condena de Frank y la eventual despedida, dejando una marca profunda en las vidas de madre e hijo.

Reparto de Aires de esperanza

Kate Winslet interpreta a Adele Wheeler, una mujer deprimida y solitaria que busca una segunda oportunidad tras una pérdida; mientras que Josh Brolin interpret a Frank Chambers, un fugitivo con un pasado misterioso; y Gattlin Griffith es Henry Wheeler, el hijo adolescente de Adele.

A los principales protagonistas de la ficción se suman Dylan Minnette, como Henry en su versión adolescente; Tobey Maguire hace lo propio pero en la etapa de adulto y narrador.

También están Clark Gregg, como Gerald; Brooke Smith como Evelyn; y J.K. Simmons como Sr. Jervis, el vecino.

Qué dijo la crítica

Los especialistas señalaron algunos puntos sobresalientes de la película, entre ellos los siguientes:

Actuaciones. Kate Winslet y Josh Brolin recibieron elogios por sus interpretaciones intensas y creíbles, dando vida a personajes complejos.

En la ficción, Adele termina acercándose a Frank Chambers.

Atmósfera y clima. Fue un logro la creación de climas densos, angustiantes y llenos de incertidumbre, según citó EscribiendoCine.

Enfoque narrativo. Otro punto de vista del niño Henry fue considerado un recurso interesante para construir una fantasía adolescente y una fábula sobre el aprendizaje y la madurez, según Cines Argentinos.

Reflexión y emoción. Algunos críticos encontraron en la película una invitación a la reflexión sobre el amor, la pérdida y la esperanza, una “gran historia cinematográfica” que toca el corazón.

Lo último de Kate Winslet en Netflix

La película más reciente de Kate Winslet disponible en Netflix es Adiós, June (Goodbye, June), donde debuta como directora y también actúa, junto a un elenco estelar como Helen Mirren y Toni Collette.

Es un drama familiar íntimo estrenado en diciembre de 2025 sobre el duelo y la reconciliación familiar en Navidad.