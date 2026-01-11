El arranque de 2026 no podía ser más esperanzador en cuanto al streaming. Y es que nada menos que Juego de Tronos regresa a la primera plana con uno de los spin-offs de cabecera.

Se trata de El caballero de los siete reinos (A Knight of the Seven Kingdoms), donde no encontraremos ni grandes reyes ni dinastías enfrentándose. Sí, en cambio, la presencia de un caballero y su particular y fiel escudero.

HBO Max ya confirmó su fecha de estreno para este 19 de enero de 2026, con una particularidad que asombró a los fanáticos del género y de la saga.

Y justamente este aspecto es que la serie inspirada en la obra de George R.R. Martin cuenta con episodios cortos, algo llamativo para lo habitual.

De qué trata El caballero de los siete reinos

El caballero de los siete reinos seguirá las andanzas de una dupla compuesta por Ser Duncan el Alto, un caballero que intenta abrirse camino en Poniente sin dinero ni contactos junto a Egg, un pequeño escudero.

El caballero Ser Duncan el Alto y su pequeño escudero Egg.

En su viaje a través de los diferentes reinos se enfrentan a grandes destinos, enemigos y peligrosas hazañas.

Esta nueva serie está ambientada unos 100 años antes de los acontecimientos de Juegos de Tronos y un siglo después de los sucesos de La casa del dragón, en una época en la que la familia Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón no desapareció del todo.

Quiénes actúan

La esperada producción cuenta como protagonistas a Peter Claffey como Ser Duncan el Alto y el pequeño Dexter Sol Ansell como Aegon “Egg” Targaryen.

El tráiler oficial de El Caballero de los Siete Reinos, en HBO Max.

En esta precuela de Juego de Tronos, la dupla está acompañada por actores como Finn Bennett (Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Lyonel Baratheon) y Sam Spruell (Maekar Targaryen), entre otros.

Quién fue Ser Duncan el Alto

Fue escudero de Ser Arlan del Árbol de la Moneda, compañero de Aegon V Targaryen y posteriormente Lord Comandante de la Guardia Real del mismo.

Su emblema personal es una estrella fugaz verde sobre un olmo en campo de ocaso igual que el emblema de Brienne de Tarth, ser Duncan es un antepasado de Brienne.

El spin-off comenzó a filmarse en junio de 2024 y concluyó tres meses después.

Dónde se filmó

El principal escenario elegido para el rodaje es Belfast, Irlanda del Norte, utilizando los conocidos Titanic Studios para interiores y otros exteriores, recuperando las bases de Juego de Tronos.

Más allá de ello, se exploran otras localizaciones dentro del país del Reino Unido, como el Bosque de Tollymore, para representar las Tierras de la Corona.

Episodios y duración

Seis episodios de duración sensiblemente inferior a lo habitual en la franquicia, algo totalmente normal teniendo en cuenta la obra que adapta, de 448 páginas, dependiendo de la versión.

A continuación, el detalle de cada capítulo de la esperada serie:

Episodio 1: 42 minutos

Episodio 2: 33 minutos

Episodio 3: 31 minutos

Episodio 4: 34 minutos

Episodio 5: 37 minutos

Episodio 6: 31 minutos