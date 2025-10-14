HBO presentó un avance de El Caballero de los Siete Reinos durante un panel en la New York Comic Con, despertando gran expectativa entre los fanáticos del universo de Game of Thrones. Desde el mundo de Westeros llega una historia entrañable centrada en las aventuras de un dúo inesperado que promete conquistar a una nueva generación de espectadores.

La temporada estará compuesta por seis episodios de media hora y se estrenará el domingo 18 de enero a las 23 por HBO Max. Luego, cada domingo se lanzará un nuevo capítulo, tal como confirmó la señal.

Ambientada un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, la ficción sigue a dos héroes improbables: Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), un joven caballero valiente pero ingenuo, y su diminuto escudero, Egg (Dexter Sol Ansell).

En un tiempo en el que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón todavía perdura, ambos se embarcan en un viaje lleno de destinos épicos, enemigos poderosos y desafíos inesperados.

LLEGA EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS, EL NUEVO SPIN-OFF DE GAME OF THRONES

El elenco cuenta con nombres como Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Danny Webb (Ser Arlan de Pennytree), Sam Spruell (Maekar Targaryen) y Finn Bennett (Aerion Targaryen), entre otros.

Detrás de cámaras, el proyecto lleva la firma de George R. R. Martin e Ira Parker, cocreadores y productores ejecutivos. También participan Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis, con dirección de Owen Harris y Sarah Adina Smith.

El Caballero de los Siete Reinos amplía el universo de Juego de Tronos, que sigue disponible en HBO Max junto con las dos primeras temporadas de La Casa del Dragón, consolidando la expansión de Westeros en la pantalla.

