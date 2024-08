Mientras el público de House of the dragon se apresta a esperar los dos años que restan para el estreno de la tercera temporada, Max ya anunció que en 2025 llegará A knight of seven kingdoms, el nuevo spin-off de Game of Thrones.

Así como hicieron en su momento con Harry Potter, Warner Bros. Discovery quiere exprimir al máximo el rico universo medieval creado por George R.R. Martin y por eso puso en marcha su maquinaria para producir A knight of seven kingdoms (El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante).

Fotogramas de A knight of seven kingdoms (Foto: Warner Bros. Discovery)

Esta serie está basada en la trilogía de Tales of Dunk and Egg que consta de tres novelas escritas por Martin que se desarrollan unos 100 años antes de las guerras de Game of Thrones y están protagonizadas por el caballero Ser Duncan el Alto (o “Dunk”) y un joven Aegon V Targaryen (“Egg”).

DE QUÉ TRATA Y CUÁNDO SE ESTRENA A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS, EL NUEVO SPIN-OFF DE GAME OF THRONES

Peter Claffey encarnará a Ser Duncan, en tanto que el ascendente Dexter Sol Ansell será el joven Aegon V. El resto del cast incluye a Finn Bennett como Aerion Targaryen, Bertie Cavel como Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford como Tanselle, y Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon.

También serán parte de esta serie Sam Spruell como Maekar Targaryen, Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway, Youssef Kerkour como Steely Pate, Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion, Shaun Thomas como Raymun Fossoway, Tom Vaughan-Lawlor como Plummer, Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree y Henry Ashton como Daeron Targaryen.

Fotogramas de A knight of seven kingdoms (Foto: Warner Bros. Discovery)

Lejos de las intrigas palaciegas de las dos series basadas en las novelas de Martin, A knight of seven kingdoms es una serie protagonizada por un caballero motivado por hacer el bien a la gente, por lo que emprenderá una cruzada como un caballero errante.

Es precisamente ese título, El caballero errante, el de la primera novela, editada en 1998. Le siguió La Espada Leal en 2003 y El Caballero Misterioso en 2010, aunque esta trilogía podría tener alguna entrega más ya que el autor, que todavía no terminó Canción de hielo y fuego, prometió continuarla.

