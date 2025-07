‘The Alto Knights: mafia y poder’ es una producción de los grandes estudios de Hollywood, con encumbradas figuras que se involucraron en el proyecto, que ya se puede ver en el streaming.

Aparecen nombres como el productor Irvin Winkler (promotor de obras de Martin Scorsese), el guionista Nicholas Pileggi (Buenos muchachos y Casino) y la experiencia del director Barry Levinson (de reconocida carrera hasta los años 90). Pero además, nada menos que Robert De Niro como gran protagonista, que interpreta dos papeles.

// El contador 2: dónde ver la película de acción con Ben Affleck

Los dos mafiosos de Robert de Niro

A lo largo de su prolífera carrera, Robert De Niro interpretó a mafiosos que se convirtieron en íconos de la historia del cine. Ahora, al listado que integran James Burke, Vito Corleone, Al Capone, Frank Rosenthal, Frank Sheeran se suman dos nuevos. Sí, porque en esta película se pone en la piel de Frank Costello y Vito Genovese, dos capomafia rivales. Aunque, se supo, en un principio uno de ellos iba a recaer en Al Pacino.

De que trata ‘The Alto Knights’

‘The Alto Knights’, la película de 123 minutos se entrenó el 6 de junio en Max y sigue justamente a estos dos jefes del crimen organizado de Nueva York, mientras luchan por el control de las calles de la ciudad.

Robert De Niro en la película que se puede ver en Max.

Una vez mejores amigos, los celos insignificantes y una serie de traiciones ponen a Costello y Genovese en un choque mortal que remodelará a la mafia (y a América) para siempre.

La narración a modo de flashback en la película ayuda a situar nombres y lugares en el tiempo.

Quiénes fueron Frank Costello y Vito Genovese

Frank Costello nació el 26 de enero de 1891 en Italia. En 1985 se mudó con su familia a Nueva York, Estados Unidos. Pese a que era un niño, su hermano Edward lo introdujo en el mundo de las pandillas, donde conoció a Charlie “Lucky” Luciano, el líder siciliano de la pandilla del Lower East Side de Manhattan.

El tráiler oficial de la película The Alto Knights, con Robert De Niro.

Con astucia e inteligencia, se ganó el respeto de sus pares a la vez que operaba en las sombras, lo que le valió el apodo de The Prime Minister of the Underworld (El primer ministro del bajo mundo).

Por su parte, Vito Genovese nació el 21 de noviembre de 1897 también en Italia. Pero en su caso recién a los 15 años se estableció en Nueva York con los suyos.

Vito Genovese, uno de los mafiosos de Manhattan que se disputaba el poder en los años 50.

Participó en la Guerra de los Castellammarenses que dio lugar a la creación de las Cinco Familias, quedando bien parado con la de Lucky Luciano, escalando en la vida criminal. Fue responsable de facilitar el tráfico de heroína a un nivel internacional.

Por qué se llama así la película

‘The Alto Knights’ lleva como título el nombre de un club social de Manhattan en Estados Unidos, que luego se rebautizó como Ravenite Social Club. El lugar en cuestión era frecuentado por la mafia italoamericana y donde se conocieron Costello y Genovese.

// Final explicado de ‘Sara, la mujer en las sombras’, la serie de 6 capítulos de Netflix

En la ciudad de Nueva York de los años 50, en la época que está ambiento el filme, el destino de estos dos hombres peligrosos hombres se cruzó en una lucha feroz por el control del crimen organizado.