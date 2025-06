Ben Affleck vuelve a interpretar al asesino con alma de matemático en la secuela del thriller de 2016 que combinó acción, traumas infantiles y habilidades extraordinarias con una frialdad quirúrgica.

Después del éxito de El contador, Warner Bros. trajo de regreso a Christian Wolff, el contador autista con un pasado militar y una mente brillante para el crimen financiero y el combate cuerpo a cuerpo. Interpretado por Affleck, el personaje mezcla la introspección y la letalidad con una lógica implacable.

¿De qué trata El contador 2?

En El contador 2, Wolff se ve obligado a salir de las sombras cuando una red internacional de lavado de dinero amenaza con destruir a la única persona por la que alguna vez mostró afecto: su hermano.

La trama retoma poco después del final de la primera película. Esta vez, el protagonista no se enfrentará solo a mafias y mercenarios, sino también a traiciones internas y a un enemigo con las mismas habilidades cognitivas que él.

En la primera El contador, Wolff trabaja como contable freelance para organizaciones criminales internacionales y lleva una doble vida en la que audita los libros contables de mafias, cárteles y corporaciones corruptas.

Una escena con Ben Affleck en El Contador 2.

Cuando acepta revisar las finanzas de una empresa tecnológica legítima descubre una conspiración mucho más grande de lo que esperaba, mientras el Departamento del Tesoro lo persigue y su pasado violento comienza a salir a la luz.

Un elenco afilado y un director que repite fórmula

Dirigida nuevamente por Gavin O’Connor (Warrior, Miracle), la película mantiene el tono sobrio y elegante de su antecesora, combinando escenas de acción impecablemente coreografiadas con silencios que dicen más que las balas.

El tráiler oficial de la película El Contador 2, con Ben Affleck.

El elenco se enriquece con el regreso de Jon Bernthal como el hermano de Wolff, un personaje que esta vez adquiere un rol más complejo, y la incorporación de J.K. Simmons, quien interpreta a un exagente del Tesoro que conoce secretos clave del pasado del protagonista.

¿Dónde ver El contador 2?

El contador 2 está disponible en Amazon Prime Video (en Latinoamérica).

A su vez, la primera película también está en esa plataforma y en Max.

El contador, una franquicia exitosa

El contador fue un inesperado éxito de taquilla y crítica. Con un presupuesto de unos 44 millones de dólares, recaudó más de 155 millones a nivel mundial, consolidándose como un thriller de acción atractivo tanto para el público general como para los fanáticos del cine más cerebral.

El actor interpreta a un contable freelance para organizaciones criminales internacionales.

Además del desempeño comercial, la película ganó reconocimiento por el enfoque inusual de su personaje principal: Wolff, un contable con habilidades matemáticas extraordinarias y un pasado oscuro, que alterna entre auditorías criminales y enfrentamientos violentos.

La interpretación de Affleck fue elogiada por su autenticidad, y contribuyó a que El contador se destacara dentro del cine de acción contemporáneo.

En una entrevista con The AU Review, Affleck comentó que su motivación para volver como Wolff fue emocional y personal: “Gavin (O’Connor) y Bill (Dubuque) fueron los que realmente me trajeron de vuelta. Pasaron un año armando todo esto de forma meticulosa, paciente y orientada al personaje. Todo eso me resultó atractivo. (...) Amo a este personaje. Me encanta interpretarlo”.