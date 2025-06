Netflix ya tiene lista para ver la luz a ‘The Waterfront’, titulada en castellano como ‘El frente costero’ o ‘Aguas turbias’, un nuevo drama familiar que promete diferenciarse de cualquier serie del género, con una trama de intriga basada en hechos reales.

La serie, cuya primera temporada cuenta con 8 capítulos, está creada por Kevin Williamson, reconocido como guionista y creador de ‘Dawson crece’ y ‘Crónicas vampíricas’. Lo acompañan Érica Dunton, Liz Friedlander y Marcos Siega en la dirección.

Sin duda, es una serie ideal para aquellas personas que adoraron la multipremiada Succession, que cuenta las tribulaciones de la familia Roy, que controlan uno de los mayores conglomerados de medios audiovisuales y entretenimiento del mundo.

De qué trata The Waterfront

La historia se centra en los Buckley, una prominente familia de pescadores de Havenport, Carolina del Norte, Estados Unidos, cuya herencia marítima está al borde del colapso.

Harlan, el patriarca convaleciente de dos ataques al corazón, se ve obligado a considerar medidas desesperadas para salvar su empresa, como recurrir recurre al narcotráfico para sobrevivir en una industria en constante evolución.

A su lado, su esposa Belle mantiene una fachada impecable mientras debe lidiar con la tensión familiar, y su hija Bree, una adicta en recuperación, intenta recuperar la custodia de su hijo. El hijo menor de la familia, Cane, ansía demostrar que es digno del apellido.

Una escena de los Buckley, una familia de pescadores de Carolina del Norte.

“Este es una serie sobre gente buena que hace cosas malas”, asegura Williamson, antes de corregirse rápidamente: “Gente buena ‘obligada’ a hacer cosas malas”.

“Tienen este negocio pesquero y esta pescadería, que prospera y ayuda al pueblo a prosperar. Además tienen este restaurante, que emplea a muchísima gente, y si quiebra, todos perderán su trabajo y su sustento. Se ven sometidos a mucha presión, y de alguna manera traspasaron el límite de su moralidad”, confía el creador del proyecto.

De este modo, The Waterfront buscar explorar la dinámica familiar y hasta dónde están dispuestas a llegar las personas cuando su legado está en juego. Una fórmula más que conocida y por lo genera muy efectiva, que impacta directamente en el público al tocar las fibras más íntimas.

Además de una historia efectiva, The Waterfront cuenta con un gran elenco.

Elenco de lujo en The Waterfront

En la ficción hay actores y actrices que, sin duda, potencian la trama. Holt McCallany (Mindhunter) interpreta a Harlan Buckley, junto con Maria Bello (NCIS) como su esposa Belle, Jake Weary (Animal Kingdom) como su hijo Cane y Melissa Benoist (Supergirl) hace de su hija Bree.

The Waterfront también está protagonizada por Rafael L. Silva (9-1-1: Lone Star), Humberly González (Ginny & Georgia), Danielle Campbell (The Originals) y Brady Hepner (FBI: International.

También otras estrellas invitadas notables que incluyen a Dave Annable (Lioness), Michael Gaston (The Leftovers), Gerardo Celasco (Devil in Ohio) y Zach Roerig (The Vampire Diaries).

Cuándo se entrena The Waterfront en Netflix

The Waterfront, la nuevo drama familiar de Netflix que tenés que ver si te enganchaste con Succession, tiene los días contados para desembarcar en la plataforma de streaming. La fecha de estreno está prevista para el jueves 19 de junio, y marcará el retorno de Williamson a la pantalla chica.