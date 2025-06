Una nueva serie de Netflix no tardó en escalar entre los más visto no solo en Argentina sino en varios países del mundo. Se trata de Apuesta (Bet), una producción canadiense que está basada en Kakegurui (“jugador compulsivo” en español), un popular manga shonen japonés del escritor Homura Kawamoto y el ilustrador Tooru Naomura. Desde su lanzamiento en 2014, lleva 18 volúmenes publicados.

Durante 10 episodios, con una atmósfera visualmente alucinante y un elenco joven prometedor, Apuesta mantiene firmes a quienes se sientan frente a la pantalla con un ritmo creciente, giros inesperados y juegos psicológicos.

De qué trata Apuesta, la nueva serie de Netflix

La historia transcurre en el Instituto Hyakkaou, una escuela de élite donde no se valora el rendimiento académico ni el deporte, sino la capacidad de manipular, arriesgar y ganar… en apuestas. Es entonces que la jerarquía en el ámbito estudiantil se rige por juegos de azar, deudas millonarias y humillaciones públicas.

// La serie de Steven Spielberg sospechada de plagiar a El Eternauta que se puede ver en Prime Video

Sin embargo, el panorama comienza a modificarse a partir de la llegada de una nueva alumna: Yumeko Jabami, una joven carismática y adicta al riesgo. El statu quode la institución educativa se ve sacudido, por lo que los enfrentamientos con los líderes del consejo se vuelven recurrentes, lo que da vida a una trama repleta de tensión y desafíos psicológicos.

La serie canadiense Apuesta transcurre en una escuela de élite de adolescentes.

Como otros éxitos que pone en pantalla problemáticas juveniles, en este caso la serie de la plataforma de la N roja pone la lupa en temas como la obsesión, la manipulación y la lucha por el poder, a través de desafíos cada vez más enigmáticos. Así, a cada paso de la protagonista aparecen secretos del instituto y de sus líderes.

Quiénes son los protagonistas de Apuesta en Netflix

La serie cuenta con el trabajo de jóvenes emergentes del cine y la televisión canadiense. Miku Martineau, se pone en la piel de la misteriosa Yumeko. Es, al fin, un rostro familiar por su personaje en Kate y más cerca en Star Trek: Section 31.

Además aparece Ayo Solanke (Clown in a Cornfield), quien personifica a Ryan, un alumno fascinado por Yumeko y las apuestas en la escuela. Su personaje funciona como un punto de vista más terrenal frente al caos.

// La sombría historia real de La Chica Salvaje, la película con más “me gusta” en Netflix

Eve Edwards (The Bad Orphan)es la fría y calculadora Mary; mientras que Clara Alexandrova (A Million Little Things) hace de Kira, una figura ambigua dentro del consejo.

Completan el elenco Hunter Cardinal (Scout) como Michael; Anwen O’Driscoll (October Faction) es Riri; Aviva Mongillo (Workin’ Moms) interpretando a Dori; Ryan Sutherland (Four Singles) actúa de Suki; Dorian Giordano (Thanksgiving) es Chad; también Laura Afelskie (Painkiller) es Runa; y finalmente Emma Elle Paterson (If I Go Missing) como Blake, entre los papeles destacados.

Drama adolescente y juegos de poder en una historia adictiva.

Claves del éxito de Apuesta en Netflix