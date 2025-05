La Chica Salvaje fue una de las grandes incorporaciones de Netflix Latinoamérica en las últimas semanas. Esta película de 2022 no tardó en aparecer bien arriba en las tendencias, convirtiéndose, así, en una de las que más “me gusta” cosechó.

Está en Netflix: de qué trata La Chica Salvaje

La historia sigue a Kya Clark (Daisy Edgar-Jones), una joven que crece sola en los pantanos de Carolina del Norte tras ser abandonada por su familia. Vive aislada y es objeto de rumores. Su vida da un giro cuando se involucra sentimentalmente con dos jóvenes del pueblo y uno de ellos aparece muerto.

La historia real de La Chica Salvaje

La película es una adaptación de “Donde cantan los cangrejos”, bestseller de Delia Owens publicado en 2018 que vendió más de 12 millones de copias. Lo que ocurre en la trama es ficción, pero hay quienes creen que no del todo.

El tema de la novela reavivó sospechas sobre un asesinato ocurrido décadas atrás que implicó a Delia y Mark Owens, exesposo de la autora, y que los llevó a ser buscados en Zambia, en el sur de África.

Delia vivió una vida similar a la de su protagonista. Pasó la mayor parte de su vida en convivencia con la naturaleza, estudió zoología y tiene un doctorado en comportamiento animal.

A mediados de los setenta, ella y su pareja de aquel entonces, Mark, fueron a estudiar animales a África. Así recalaron en Zambia.

No fueron noticia hasta 1996, cuando la cadena ABC decidió emitir un documental que muestra el asesinato de un cazador furtivo. Esas imágenes, ya no disponibles, dejan ver a un tirador anónimo que remata de un disparo a un presunto cazador herido.

El programa despertó el interés del jefe de redacción de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, quien entrevistó a un camarógrafo que participó en el documental.

El camarógrafo le dijo que fue el hijo de Mark, Chris, quien disparó al cazador furtivo. Reveló que la policía zambiana concluyó que el exesposo de Delia luego puso el cuerpo en una red de carga y lo arrojó a una laguna desde su helicóptero.

La oscura historia real detrás de 'La chica salvaje',en Netflix.

Años más tarde, el hombre de The Atlantic publicó un artículo en The New Yorker en donde dio más detalles: según él, Mark había estado al mando de un cuerpo de exploradores de caza y que había militarizado un parque nacional con ellos.

Al parecer, Owens también había liderado redadas contra presuntos campamentos de cazadores furtivos con ayuda de su hijo.

El caso quedó en la nada. En 2022, la policía de Zambia contó a Goldberg que la investigación se vio obstaculizada por la falta de un tratado de extradición entre su país y Estados Unidos y por la aparente negativa de ABC de colaborar. Delia estuvo implicada: no se la acusa de asesinato, pero sí de testigo o cómplice. Lo niega todo.

La similitud de la historia de Owens con su propia vida hizo que los medios se preguntaran si su obra está basada en hechos reales. Los Ángeles Times sugirió que el libro “parece inspirarse en la propia participación de Owens en el asesinato de 1995”.