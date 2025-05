Netflix no deja de sorprender por la cantidad y calidad de las producciones algunas producciones que suma a su catálogo. Y de ninguna manera es una excepción ‘Extraterritorial’, una película alemana de suspenso y acción que pronto se ubicó entre las preferidas de los usuarios de la plataforma.

El filme dirigido por el alemán Christian Zübert cuenta con una duración total de 1 hora y 49 minutos.

De qué trata ‘Extraterritorial’

Durante una visita al consulado de Estados Unidos en Fráncfort, desaparece sin dejar rastro alguno el hijo de Sara Wulf, una exsoldado de las Fuerzas Especiales interpretada por Jeanne Goursaud. Pero la situación comienza a hacer ruido cuando nadie recuerda siquiera haberlo visto.

Ella sabe que las autoridades alemanas no tienen jurisdicción dentro del consulado y que, si la obligan a irse, tal vez no vuelva a ver al pequeño Josh. Por lo que comienza un intento desesperado por encontrarlo, en un laberíntico edificio protegido por demás, sin sospechar del creciente peligro de la conspiración que la rodea.

En la película 'Extraterritorial', el hijo de una exsoldado desaparece en un consulado.

La burocracia, por caso, pasa a ser un obstáculo tan poderoso como los enemigos de carne y hueso. Sin acceso a las autoridades locales, Sara debe enfrentar en soledad desafíos que ponen a prueba su resistencia.

¡A partir de aquí puede haber spoiler!

La llegada del personaje de Irina, una figura enigmática dentro del consulado, interrumpe el aislamiento de Sara. Interpretada por Lera Abova, introduce una línea paralela al relato, ya que su pasado se entrelaza con los secretos de la trama principal.

Las motivaciones ocultas de Irina mantienen al espectador en expectante, en especial en los momentos más determinantes de la película de la plataforma de la N. Mientras Sara y su aliada investigan los secretos del consulado, las circunstancias que potencias la acción generan más y más tensión.

El oficial de seguridad del consulado, Erik Kynch, interpretado por Dougray Scott, suma otra arista a la historia. Con una personalidad poco predecible y sus conexiones con el poder lo volvieron una pieza fundamental para las decisiones de Sara.

Razones del éxito de la película ‘Extraterritorial’

Como suele suceder, cuando una producción de este tipo alcanza tan pronto el éxito en Netflix no se debe solo a un factor sino a una combinación de al menos varios.

Sara Wulf, la exsoldado de las Fuerzas Especiales interpretada por Jeanne Goursaud en 'Extraterritorial'.

Por un lado, quizá uno de los mayores miedos que sufre una madre cuando tiene un hijo pequeño: que se le pierda o, peor aún, se lo arrebaten.

A eso se podría sumar otro punto de identificación: ciertos problemas de salud mental, en este caso el estrés postraumático.

En esa misma línea, la película alemana pone la lupa sobre la capacidad humana de resistir en situaciones límite y sobre las fuerzas que se deben sacar de vaya uno a saber qué lugar de los profundo del ser.

¿Tendrá ‘Extreterritorial’ un asegunda temporada?

Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre una segunda parte de ‘Extraterritorial’. Según el sitio F de Film, la película, que cosechó mucho éxito en Netflix, no fue renovada para una secuela. De todos modos, posibilidad no se puede descartar completamente, ya que otros éxitos de Netflix han tenido secuelas.