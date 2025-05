Cuando se estrenó en los cines de España, pasó sin pena ni gloria. Pero desde que ‘Mala influencia’ llegó este mes a Netflix, pronto escaló nada menos que al primer lugar, solamente reservado para producciones que causan impacto en el televidente.

La película fue dirigida por Chloé Wallace, parte de una ‘webnovela’ del mismo título publicada a través de la plataforma Wattpad escrita por una autora valenciana que se hace llamar Teenspirit y cuyos derechos terminó adquiriendo Penguin Random Housey que se editó a través de su sello Montena.

De qué trata ‘Mala influencia’ en Netflix

‘Mala influencia’ es un thriller romántico-juvenil, que gira en torno a Reese Russell(interpretado por Eléa Rochera), una joven rica que practica ballet, cuya vida privilegiada se tambalea cuando empieza a recibir amenazas misteriosas.

Es entonces cuando entra en escena como guardaespaldas a Eros Douglas(Alberto Olmo), un joven con pasado delictivo que es contratado por el padre Bruce Russell, papel que interpreta Enrique Arce, recordado por ser Arturo Román en ‘La casa de papel‘. Y pese a sus diferencias sociales y personales, entre ellos surge una conexión inevitable e intensa, que la vuelve un imán para el espectador.

Eléa Rochera interpreta a la joven millonaria Reese Russell en 'Mala influencia'.

La historia explora temas como la protección, la confianza, el amor prohibido y la lucha contra las apariencias. Se aleja de estereotipos tradicionales al presentar personajes más complejos y una mirada feminista y moderna sobre las relaciones adolescentes.

Completa el elenco Mar Isern, Sara Ariño, Selam Ortega, Fer Fraga, Clara Chaín, Mirela Balić y Farid Bechara.

De Wattpad al cine y a Netflix

El fenómeno editorial en que se convirtió la novela de Wattpad, al igual que otras sagas que surgieron allí como After o A través de mi ventana. Esta última inspiró a Wallace para este desafío. “Les pedí que me mandaran la novela para leerla. Había algo que me emocionaba después de estar con mi hermana en rodaje durante Culpa mía o al haber conocido a la gente de A través de mi ventana, y era que algo de estas características lo hiciese una mujer y fuera joven”, sostuvo en Vogue.

Enrique Arce, recordado por La casa de papel, hace del padre rico en 'Mala influencia' en Netflix.

La cineasta tenía como meta construir una historia feminista y no tóxica. “El enemies to loversfunciona y a la gente le gusta, pero de ahí a que te insultes y trates mal… Era algo que queríamos evitar”, afirmó la directora, quien se propuso una trama realista, con el público joven en mente. “Cuando eres adolescente todo es dramático y súper intenso por lo que aquí también, todo es cuestión de vida o muerte”.

Qué dijeron las críticas de ‘Mala influencia’

La película, con un paso desapercibido por los cines, recibió algunas críticas positivas.

En Cinemanía escribieron: “Se pueden hacer películas adolescentes serias. (...) No revolucionará el género pero la mano como directora y guionista de Wallace se nota, se agradece y, sobre todo, establece un buen punto de partida”.

En Cine con Ñ se mostraron más cautos: “Más consciente que otros dramas románticos juveniles del juego con los clichés del subgénero, pero al mismo tiempo descompensada por su necesidad de pasar por ellos”.