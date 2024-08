Disney se lanzó de lleno a recuperar el liderazgo y el prestigio que se fue diluyendo en los últimos cinco años y en la D23, la convención que realiza cada dos años en el Honda Center de Anaheim (California) presentó sus estrenos ante 12 mil personas.

El estudio del ratón presentó durante el fin de semana toda su artillería pesada: desde sus clásica películas “live action”, sus “tanques” animados, y las infaltables producciones de Star Wars, Marvel Studios e inclusive la demorada Avatar 3 de James Cameron.

“¿Quién sino Disney podría abarcar todo un fin de semana con un evento como el D23?”, arengó desde el escenario el CEO de The Walt Disney Company Bob Iger, que volvió a ocupar su puesto desde la baja performance de su sucesor Bob Chapek, que fue demandado por accionistas por las pérdidas que causó entre 2019 y 2023.

CUÁLES FUERON LOS ESTRENOS DE PIXAR QUE SE PRESENTARON EN LA D23 EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA

Durante casi tres horas fueron desfilando por el escenario protagonistas, creadores y productores de los proyectos que Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm Walt Disney Pictures tienen en marcha.

Pixar Studios, que desde 2019 no lograba tener un “blockbuster” como Inside Out 2 (Intensa-mente 2) fue el estudio que presentó los proyectos que más asombro causaron como The Incredibles 3 (Los Increíbles 3) con Brad Bird en la dirección.

También se pudo ver Hoppers, un filme en el que un humano puede transferir su conciencia a un castor robot para infiltrarse en el reino animal, y Dream Productions, una serie basada en el universo de Inside Out, que explorará “el estudio donde se hacen los sueños” de Riley, la protagonista de esas las dos películas.

Y finalmente, el director y guionistas Andrew Stanton reveló la primera imagen de Toy Story 5 y adelantó que los queridos juguetes de Andy deberán disputar la batalla más difícil de sus vidas para captar la atención de los niños, que está obnubilada por dispositivos tecnológicos.

Otro film que Pixar estrenará en 2025 es Elio en el que un niño que es abducido por extraterrestres se convierte en el embajador de la Tierra en el espacio exterior.

MARVEL STUDIOS MOSTRó LAS NUEVAS SERIES Y PELÍCULAS QUE SE VIENEN EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

Marvel Studios, que repuntó cuatro años de mala racha con el estreno de Deadpool & Wolverine, que llegó a los 1000 millones de dólares de recaudación, presentó la serie Daredevil: Born Again con su protagonista, Charlie Cox, y los actores que continúan la historia que empezó en Netflix hace 10 años: Jon Bernthal y Deborah Ann Woll.

Tanto Daredevil como la serie de Ironheart, protagonizada por Dominique Thorne, que hizo su debut como Riri Williams en Black Panther Wakanda Forever, se estrenarán en Disney+ en algún momento del 2025.

Además de más adelantos de la serie de Agatha Harkness, y los films Captain America brave new world, Fantastic Four: first steps, Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars, que ya fueron anunciadas en la San Diego Comic Con, la Casa de las ideas mostró las novedades sobre las nuevas temporadas de X-Men 97, What If...? u la inédita Friendly Neighborhood Spider-Man.

LUCASFILM QUIERE CAMBIAR LA IMAGEN DE STAR WARS CON SUS NUEVAS PRODUCCIONES

El actor mexicano Diego Luna, más conocido como Cassian Andor en el universo de Star Wars, llegó a la D23 para anunciar la presencia de Ben Mendelsohn y Forest Whitaker en la segunda temporada de Andor como el villano de Rogue One Orson Krennic y el rebelde Saw Guerrera, respectivamente.

Otra serie que captó la atención fue Skeleton Crew, una producción protagonizada por Jude Law de la que se pudo ver hace algunos días sus primeras imágenes y ahora estrenó primer tráiler.

La mayor atención se la llevó la presentación del film The Mandalorian and Grogu que está en proceso de filmación, con Pedro Pascal como protagonista, aunque también hubo lugar para Star Wars: Reconstruye la Galaxia, un especial animado de cuatro episodios que utilizará una fórmula similar a What If...? de Marvel.

DISNEY PRESENTÓ SUS PROYECTOS ANIMADOS Y “LIVE ACTION” MÁS ESPERADOS

A cinco años del estreno de la secuela, la guionista y directora de Frozen Jennifer Lee presentó el arte conceptual de la tercera entrega, que llegaría a la pantalla grande recién en 2027.

Los asistentes también pudieron disfrutar de números musicales protagonizados por Auli’i Cravalho, de Moana, fueron animados por Dwayne Johnson a decir un “chee-ho” en honor a su personaje Maui, y se sumergieron en el universo oscuro de Agatha Harkness, de la serie Agatha All Along, de Marvel, cuando la protagonista Kathryn Hahn interpretó una canción de la producción.

Disney entertainment television mostró un avance de la segunda temporada de la serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que llegará en 2025, con la presencia del co-creador de la serie y autor de las novelas Rick Riordan, junto los actores Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase) y Aryan Simhadri (Grover Underwood).

El director Barry Jenkins presentó en el escenario al compositor de Mufasa: el rey león Lin-Manuel Miranda, en su primera aparición en D23. Juntos, presentaron un avance exclusivo de una secuencia de la película que incluye una nueva canción, “I Always Wanted a Brother”. Mufasa: el rey león llega a los cines el 19 de diciembre de 2024.

El otro teaser que sorprendió a los fans fue el de Blanca nieves, una nueva versión de acción real del cuento clásico llega a los cines el 20 de marzo de 2025. Las estrellas Rachel Zegler y Gal Gadot, quienes interpretan a Blanca Nieves y a su madrastra, la Reina Malvada, respectivamente, subieron al escenario para deleite de los fans, compartiendo el adelanto.

A 22 años de su estreno, Disney reveló el nuevo logo para la versión con actores de Lilo y Stitch, dirigida por Dean Fleischer Camp y producida por Jonathan Eirich y Dan LinEl film está protagonizado por Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere y Chris Sanders, con Courtney B. Vance y Zach Galifianakis, y llegará a los cines en 2025.

A 14 años de la segunda entrega, llegará Tron: Ares protagonizada por Jeff Bridges, Greta Lee, Evan Peters y Jared Leto, quien interpreta al Ares del título. Los miembros del elenco compartieron detalles sobre sus personajes, así como un exclusivo vistazo previo para la audiencia presente.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan presentaron la secuela de Un viernes de locos (2003) que se llamará Freakier friday y llegará a los cines en 2025. Dirigida por Nisha Ganatra y producida por Kristin Burr, Andrew Gunn y Curtis, la nueva película retoma la historia años después de que los personajes de Curtis y Lohan, Tess y Anna, vivieran una crisis de identidad.

Por su parte, Dwayne Johnson y Alan Bergman anticiparon que se está desarrollando una nueva película sobre Monster trucks, aprovechando la popularidad de los rallies de monster trucks y celebrando el mayor evento de automovilismo del mundo.

Finalmente. el director canadiense James Cameron subió al escenario para revelar el título oficial de la tercera película sobre los seres azules del planeta Pandora: Avatar: Fire and Ash.

