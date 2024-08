Matate, amor es una novela de la autora argentina Ariana Harwicz que logró seducir al público internacional, especialmente al legendario Martin Scorsese que se encuentra produciendo su adaptación al cine con Jennifer Lawrence y Robert Pattison como protagonistas.

Los actores, que se consagraron en los protagónicos de las respectivas adaptaciones de las novelas Los juegos del hambre (The hungry games) y Crepúsculo (Twilight) y sus correspondientes secuelas, interpretarán aquí a una pareja en crisis.

Jennifer Lawrence - Foto: REUTERS/Mario Anzuoni Por: REUTERS

El film iniciará su rodaje el próximo lunes 12 de agosto en Canadá bajo la dirección de la escocesa Lynne Ramsay, recordada por films como Tenemos que hablar de Kevin (We need to talk about Kevin, 2011) y Nunca estarás a salvo (You were never really here, 2017).

CÓMO SERÁ LA PELÍCULA BASADA EN UNA NOVELA ARGENTINA QUE PRODUCE MARTIN SCORSESE

La adaptación, que además de Scorsese está producida por Andrea Calderwell, Justine Ciarrocchi y Jennifer Lawrence, llevará por nombre en inglés Die my love y será filmada como un “thriler doméstico” con el objetivo de presentarla el año próximo en el Festival de Cannes.

“Escribir es lo opuesto de haber escrito. Escribí Matate, amor sin saber que eso era escribir y tratando de que no se parezca a una novela. Por fin comienza el rodaje de la película producida por Martin Scorsese, dirigida por Lynne Ramsay, Jennifer Lawrence y Robert Pattinson”, escribió en un tweet este lunes Ariana Harwicz.

El tweet de Ariana Harwicz sobre la filmación de Matate, amor (Foto: X / Twitter) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

No es la única obra de Harwicz que se podrá ver en público ya que la dirección del Teatro Colón anunció que en el otoño del 2025 se estrenará allí una ópera con libreto original de la autora de Matame. En paralelo, su novela Perder el juicio también será adaptada al cine y al teatro.

