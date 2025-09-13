Las series y películas sobre dramas de época vienen ganando terreno en las plataformas de streaming, con producciones que supieron abrir un próspero camino, triunfar en el mundo e incluso catapultar a la fama a numerosas figuras. Pero está claro que no son nuevos, y justamente hay una miniserie de 2011 en HBO Max fiel a este estilo que es protagonizada por la multipremiada Kate Winslet.

Se trata de Mildred Pierce, dirigida por Todd Haynes y basada en la novela homónima de James M. Cain, explora las tensiones familiares, el sacrificio y los dilemas de una madre que busca sobrevivir en un mundo hostil.

La miniserie cuenta con cinco capítulos, por lo que resulta ideal para maratonear durante una tarde.

De qué trata Mildred Pierce

Mildred Pierce cuenta la historia de una mujer que debe emprender una nueva vida después de tomar la decisión de separarse de su marido. La protagonista debe buscar trabajo para sacar adelante a sus hijas en una época convulsa enmarañada por el crack de 1929. De este modo, el director plantea un retrato íntimo de una mujer luchadora y superviviente.

Los primeros episodios ponen el foco en los desafíos económicos y los sacrificios que debe hacer por sus hijas. Tras deambular por labores impuestas para las mujeres de la época, como era el de camarera, la mujer consigue armarse un futuro donde pueda tomar sus propias decisiones y abre un restaurante.

Con la atormentada relación con su hija mayor Veda, una niña consentida en su infancia y ahora rebelde que agota su paciencia, llega el mayor desafío, dado que la ve como una vulgar sirvienta.

Quiénes actúan en la serie

Además de Kate Winslet, el reparto se completa con Evan Rachel Wood (Westworld), como Vera Pierce; Melissa Leo (The equalizer), como Lucy Gessier; Guy Pearce (El discurso del rey), es Monte Beragon; Hope Davis (Asteroid city); Mare Winningham (El visitante), se pone en la piel de Ida Corwin; James Legros (Girls) interpreta a Wally Burgan; Brían F. O’Byrne, como Bert Pierce; Daniel London (Patch Adams) y Morgan Turner (Jumanji).

Elogios de Stephen King

Stephen King, autor de Carrie y El resplandor entre numerosas obras maestras, elogió la serie poco después de su lanzamiento. La calificó como “una obra de arte infravalorada”, que fue “mal entendida”, lo que sugiere que creía que merecía más reconocimiento del que recibió.

Resaltó la actuación de Kate Winslet en el papel de Mildred Pierce, considerándola una interpretación de gran calidad y una de las razones por las que le gustó la serie.

En la actualidad, la miniserie de HBO Max cuenta con un 81% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Dramas de época imperdibles

The Crown. Sigue a la familia real británica y la sociedad inglesa del siglo XX.

Peaky Blinders. Las aventuras de la familia Shelby en la Birmingham de la posguerra.

Vikingos. La historia del héroe nórdico Ragnar Lothbrok y el comienzo de la era vikinga.

Bridgerton. Serie que sigue a los ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton, quienes navegan la alta sociedad londinense