Lejos de quedarse en las sombras de la desgracia como sucedió con numerosas estrellas adolescentes de su generación, Lindsay Lohan decidió darse una segunda oportunidad después de una etapa oscura y renacer dentro de la industria. Así es que a pocas semanas del estreno de Otro viernes de locos, hay quienes se ponen a hurgar en Netflix para encontrar alguna otra producción de la icónica actriz.

Y entre las ofertas aparece una película que no hace falta esperar hasta fin de año para verla, como es un clásico para la época de Fiestas. Se trata de Navidad de golpe, una comedia romántica de 1 hora y media que resulta un verdadero encanto. encantadora y optimista.

El rodaje de esta película dirigida por Janeen Damian se llevó a cabo en Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos, y la película fue estrenada en 2022.

De qué trata Navidad de golpe

La trama de Navidad de golpe gira en torno a Sierra Belmont, interpretada por Lohan, la hija de un magnate hotelero que sufre un accidente de esquí y pierde la memoria, y termina al cuidado del dueño modesto de un resort y su hija.

Ella no cuenta con certeza alguna sobre su futuro profesional, pero su padre tiene intenciones de dejarle su puesto al frente de la empresa. Al mismo tiempo, se encuentra comprometida con Tad (George Young), un influencer más preocupado por su imagen en las redes sociales que por su pareja.

Navidad de golpe, con Lindsay Lohan, se puede ver por Netflix.

El accidente en la nieve en el que choca contra un árbol actúa como disparador, dado que sucede durante un viaje de su padre, y para colmo su novio, que estaba junto a ella, cae en otra zona.

Es cuando entra en escena “el salvador” Jake Russell (Chord Overstreet), un padre soltero dueño de un modesto resort que la encuentra y la lleva al hospital.

Quiénes actúan en Navidad de golpe

La película está protagonizada por Lindsay Lohan (Sierra Belmont), acompañada por Chord Overstreet (Jake Russell), George Young (Tad Fairchild), Jack Wagner (Beauregard Belmont), Olivia Perez (Avy), Chase Ramsey (Terry Carver), Sean J. Dillingham (Ralph) y Antonio D. Charity (Sheriff Borden).

Lindsay Lohan interpreta a la hija de un magnate.

El regreso de Lindsay Lohan tras su oscura etapa

Allá por fines de los ’90, Lindsay Lohan se convirtió en la actriz preferida de millones de adolescentes. A los 11 años se ganó al público al interpretar a Annie James y Hallie Parker en Juego de gemelas, y su carrera en la actuación de disparó de inmediato.

Con los años llegaron protagónicos como Herbie a toda marcha, Un viernes de locos y Chicas pesadas. Pero la fama tiene un precio y la industria del entretenimiento se lo hizo pagar.

Así pasó de niña dorada de Disney a los portales por escándalos por adicciones, arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol y largas estadías en rehabilitación. Su imagen y su carrera cayeron en picada.

Ya no tenía más proyectos ni propuestas, y los únicos interesados en ella eran los paparazzi. Todo esto culminó con Lohan desapareciendo de la gran pantalla durante años.

Se mudó a Dubai, se casó con un empresario y al año dio a luz a su primer hijo. Los planetas desde entonces parecen haberse alineado, y desde entonces su regreso a la pantalla fue, como en aquel inicio, con mucho éxito.