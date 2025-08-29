En el universo del streaming, Prime Video ofrece acceso a una gran variedad de películas, series de televisión, documentales y eventos deportivos en vivo. Incluso tiene contenido de alta calidad, que se puede hacer descargas para ver sin conexión.

En este caso la recomendación es Pretty Little Liars: The Perfectionists, un spin-off original de Estados Unidos que retoma los eventos luego de Pretty Little Liars, la serie que lanzó en 2010 su primera temporada y llegó a estrenar siete temporadas debido a su éxito rotundo.

De qué trata el spin-off en Prime Video

La descripción que ofrece Primer Video sobre Pretty Little Liars: The Perfectionists es la siguiente:

Unos años después de los acontecimientos de Pretty Little Liars, tres jóvenes universitarias se enfrentan al estrés que provoca ser personas con un alto rendimiento en la ciudad de Beacon Heights.

De hecho, todo en esta ciudad parece sacado de un cuento: una facultad de nivel superior hasta sus residentes acorde. Pero como suele suceder en estos casos, nada es lo que parece. La búsqueda de la perfección conlleva múltiples problemas, y en este caso deriva en el primer asesinato de la ciudad. Detrás de cada perfeccionista hay un secreto, una mentira y una coartada necesaria.

Años después de Pretty Little Liars, las jóvenes universitarias se enfrentan al estrés de ser personas con un alto rendimiento.

Vale destacar que Pretty Little Liars: The Perfectionists no es ni mucho menos una continuación de la original Pretty Little Liars. Sin embargo, se alimenta del mismo plato: la atmósfera de Rosewood se traslada la Universidad de Beacon Heights, donde Alison aterriza para abandonar el pasado y desarrollar su carrera como profesora.

Una figura convocante se suma al elenco

Protagonizan la secuela Alison DiLaurentis (interpretada por Sasha Pieterse) y Mona Vanderwaal (Janel Parrish), dos de los personajes clave de la serie original, que en esta ocasión se rodean de nuevos estudiantes en una historia que hereda de su predecesora componentes adictivos.

A las chicas del elenco original se suma nada menos que Sofía Carson, quien se pone en la piel de Ava Jalali.

Además, trabajan Sydney Park; Eli Brown; Hayley Erin; Graeme Thomas King; Kelly Rutherford.

Dos éxitos recientes con Sofía Carson

Sofía Lauren Daccarett Char Carson, conocida artísticamente como Sofia Carson, es una actriz, bailarina, cantante y compositora estadounidense de origen colombiano.

Recordada por sus papeles en Austin & Ally, Descendants, The Muppets Mayhem, Purple Hearts y Carry-On, entre otros, fue ganando protagonismo y popularidad.

A continuación, dos de sus éxitos más recientes que se pueden ver en streaming en Netflix, disponibles desde este 2025:

Sofia Carson protagoniza la emotiva película 'Mi lista de deseos' por Netflix sobre segundas oportunidades y vínculos familiares. Foto. Netflix

Mi lista de deseos. Alex (Sofía Carson) es la hija menor de una exitosa empresaria que espera heredar el imperio de la belleza de su madre, pero para recibir un misterioso legado, debe completar una lista con las metas que soñó a los 13 años.

Mi año en Oxford. Una película dramática romántica disponible en Netflix, que narra la historia de Anna de la Vega (Sofía Carson), una ambiciosa estudiante estadounidense que busca cumplir su sueño de estudiar poesía en la Universidad de Oxford, donde se enamora de un misterioso estudiante de doctorado, lo que complica sus planes de vida.