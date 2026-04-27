La espera terminó para los fanáticos de “Margarita”. HBO Max confirmó que la segunda temporada de la exitosa serie creada por Cris Morena llegará a la plataforma el 4 de mayo, y lo celebró con un evento especial en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro, la plataforma presentó en exclusiva el primer tráiler oficial de la nueva entrega, desatando la emoción entre los seguidores que reclamaron el regreso de la historia lo antes posible.

Margarita vuelve en el 2026. Foto: prensa HBO Max

Qué trae la nueva temporada de “Margarita”

La serie, que se consolidó como una de las producciones argentinas más importantes del catálogo de HBO Max, vuelve a apostar por una combinación de romance, aventura y música.

En esta nueva etapa, Margarita se une a Fach y a nuevos aliados para enfrentar a Delfina, en una trama que promete emociones fuertes y giros inesperados.

La música sigue siendo un pilar fundamental: habrá canciones originales y nuevas versiones de clásicos de otras producciones, acompañando el desarrollo de la historia y ampliando el universo de la serie.

El elenco y las nuevas incorporaciones

El reparto principal está encabezado por Mora Bianchi, junto a Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte y Lola Abraldes.

Todos ellos regresan a sus personajes, pero además, la segunda temporada suma grandes incorporaciones que todavía no fueron reveladas, generando aún más expectativa entre los fans.

Dónde ver “Margarita” y sus especiales

Con esta nueva temporada, “Margarita” sigue creciendo dentro de HBO Max y refuerza su vínculo con una comunidad de seguidores cada vez más activa.

Además, la plataforma ya ofrece la primera temporada, así como los especiales “Margarita: Acústico” y “Margarita: El Musical”, para quienes quieran ponerse al día antes del estreno.

El 4 de mayo, la historia de Margarita vuelve a la pantalla con más música, emociones y desafíos. Los fans ya cuentan los días.