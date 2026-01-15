Hay películas verdaderamente entrañables, que atraviesan el corazón. Y Elsa & Fred es sin dudas una de ellas. Y quienes no tuvieron la suerte o no pudieron verla, tienen la oportunidad ahora que se sumó recientemente al catálogo de Netflix.

La película de Marcos Carnevale de 2005, de 1 hora 48 minutos de duración, esconde muchos secretos sobre su rodaje con una China Zorrilla estelar por entonces con 82 años.

De qué trata Elsa & Fred

Elsa & Fred trata sobre el inesperado y conmovedor romance entre dos ancianos en Madrid: Elsa, una mujer vitalista y mentirosa, y Fred, un viudo convencional y algo hastiado de la vida que se muda al mismo edificio que ella.

La comedia dramática hispano-argentina, narra cómo ella irrumpe en la vida de él para enseñarle a vivir plenamente y cumplir su gran sueño: recrear la famosa escena de la Fontana di Trevi de La Dolce Vita en Roma, todo mientras Elsa esconde una grave enfermedad.

Una de las escenas de Elsa & Fred en Italia.

Quiénes actúan

China Zorrilla se pone en la piel de Elsa; mientras que Manuel Alexandre hace lo propio con Alfredo (Fred).Junto a ellos actúan Blanca Portillo, como Cuca, la hija de Fred; Roberto Carnaghi como Gabriel, un personaje que se involucra en los conflictos y ayuda a tejer la historia; José Ángel Egido como Paco; Federico Luppi es Pablo; Carlos Álvarez-Nóvoa interpreta a Juan; Omar Muñoz como Javi, el hijo de Cuca; y Fanny Gautier encarna a Laura.

Secretos que pocos saben sobre la película

La muerte de Juan Pablo II. Cuando el equipo argentino llegó a filmar a Roma sufrió un “sismo espiritual”: en pleno rodaje murió el papa Juan Pablo II y la ciudad entró en convulsión. “Para filmar esa escena esperamos a las 5 AM. Necesitaba el lugar despejado y quedaba un grupo de 20 japoneses tomando cerveza”, recuerda Carnevale sobre la escena en La Fontana di Trevi. Tuvo que rogarles en inglés.

Remake en Hollywood y esperanza. Christopher Plummer y Shirley MacLaine protagonizaron la remake, pero no lograron lo que la original: la ternura de esos jubilados amándose en el tramo final de sus vidas fue tan esperanzadora que un centro de quimioterapia madrileño terminó entregando a sus pacientes algunas escenas al principio de las sesiones.

La película tuvo una remake protagonizada por Christopher Plummer y Shirley MacLaine.

Otro protagonista. Fred iba a ser otro, el actor de Pamplona Alfredo Landa. Sin embargo, un mes antes de filmar Landa se bajó por un tema de salud. Finalmente a China le llegó “el complemento perfecto”, Manuel Alexandre, “el secundario de oro del cine español”.

El título que no fue. Elsa & Fred iba a llamarse Anita y Marcello, en claro homenaje a Ekberg y a Mastroianni. “En España no va a funcionar”, advirtieron desde la producción. Carnevale eligió llamar Elsa a China en homenaje a la madre de un amigo de la infancia; y Fred fue el guiño fellinesco por Ginger y Fred, el filme de 1986.

Hundió al Titanic. En el Festival de Valladolid, el filme conmovió a la par de Secreto en la montaña, de Ang Lee. Y en Puerto Rico Elsa & Fred llegó a superar a Titanic en taquilla. Más de seis meses en cartel. Un día, invitada a la isla, China Zorrilla llamó al director a puro grito: “¡Delincuente, ¿qué hiciste? Acá creen que soy Madonna!”.