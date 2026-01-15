Hay películas verdaderamente entrañables, que atraviesan el corazón. Y Elsa & Fred es sin dudas una de ellas. Y quienes no tuvieron la suerte o no pudieron verla, tienen la oportunidad ahora que se sumó recientemente al catálogo de Netflix.
La película de Marcos Carnevale de 2005, de 1 hora 48 minutos de duración, esconde muchos secretos sobre su rodaje con una China Zorrilla estelar por entonces con 82 años.
De qué trata Elsa & Fred
Elsa & Fred trata sobre el inesperado y conmovedor romance entre dos ancianos en Madrid: Elsa, una mujer vitalista y mentirosa, y Fred, un viudo convencional y algo hastiado de la vida que se muda al mismo edificio que ella.
La comedia dramática hispano-argentina, narra cómo ella irrumpe en la vida de él para enseñarle a vivir plenamente y cumplir su gran sueño: recrear la famosa escena de la Fontana di Trevi de La Dolce Vita en Roma, todo mientras Elsa esconde una grave enfermedad.
Quiénes actúan
China Zorrilla se pone en la piel de Elsa; mientras que Manuel Alexandre hace lo propio con Alfredo (Fred).Junto a ellos actúan Blanca Portillo, como Cuca, la hija de Fred; Roberto Carnaghi como Gabriel, un personaje que se involucra en los conflictos y ayuda a tejer la historia; José Ángel Egido como Paco; Federico Luppi es Pablo; Carlos Álvarez-Nóvoa interpreta a Juan; Omar Muñoz como Javi, el hijo de Cuca; y Fanny Gautier encarna a Laura.
Secretos que pocos saben sobre la película
La muerte de Juan Pablo II. Cuando el equipo argentino llegó a filmar a Roma sufrió un “sismo espiritual”: en pleno rodaje murió el papa Juan Pablo II y la ciudad entró en convulsión. “Para filmar esa escena esperamos a las 5 AM. Necesitaba el lugar despejado y quedaba un grupo de 20 japoneses tomando cerveza”, recuerda Carnevale sobre la escena en La Fontana di Trevi. Tuvo que rogarles en inglés.
Remake en Hollywood y esperanza. Christopher Plummer y Shirley MacLaine protagonizaron la remake, pero no lograron lo que la original: la ternura de esos jubilados amándose en el tramo final de sus vidas fue tan esperanzadora que un centro de quimioterapia madrileño terminó entregando a sus pacientes algunas escenas al principio de las sesiones.
Otro protagonista. Fred iba a ser otro, el actor de Pamplona Alfredo Landa. Sin embargo, un mes antes de filmar Landa se bajó por un tema de salud. Finalmente a China le llegó “el complemento perfecto”, Manuel Alexandre, “el secundario de oro del cine español”.
El título que no fue. Elsa & Fred iba a llamarse Anita y Marcello, en claro homenaje a Ekberg y a Mastroianni. “En España no va a funcionar”, advirtieron desde la producción. Carnevale eligió llamar Elsa a China en homenaje a la madre de un amigo de la infancia; y Fred fue el guiño fellinesco por Ginger y Fred, el filme de 1986.
Hundió al Titanic. En el Festival de Valladolid, el filme conmovió a la par de Secreto en la montaña, de Ang Lee. Y en Puerto Rico Elsa & Fred llegó a superar a Titanic en taquilla. Más de seis meses en cartel. Un día, invitada a la isla, China Zorrilla llamó al director a puro grito: “¡Delincuente, ¿qué hiciste? Acá creen que soy Madonna!”.